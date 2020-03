Steinhagen/Versmold (WB/guf). Mit der Entscheidung, den Fußball-Spielbetrieb in allen Klassen von der Ober- bis zur Kreisliga C mit sofortiger Wirkung einzustellen, hat auch der Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen auf die aktuelle Entwicklung rund um das Coronavirus reagiert. Damit sind die beiden für Sonntag angesetzten Landesliga-Derbys Spvg. Steinhagen - SC Peckeloh (Männer) und BV Werther - TuS Langenheide (Frauen) geplatzt.

Wie sich der sportliche Endspurt der Saison unter diesen Umständen noch entwickelt, vermag keine der Betroffenen einzuschätzen. „Jeden Tag gibt es in Sachen Corona-Problematik eine neue Entwicklung, die die Menschen geradezu überrollt. Deshalb ist es aus meiner Sicht im Moment sekundär, wie am Ende Auf- und Abstieg geregelt werden“, sagt Mario Lüke.

Steinhagens Trainer, der als Redakteur bei Radio Lippe im beruflichen Alltag mit vielen unterschiedlichen Reaktionen auf die Krise konfrontiert ist, hält die Verbandsentscheidung für richtig: „Wenn man am Beispiel Italien sieht, wie die Entwicklung bei einer verspäteten Reaktion aussehen kann, muss man auf solche Maßnahmen bauen – unabhängig von Zuschauerzahlen. Es geht auch um die Gesundheit der Spieler.“ Ob der Trainingsbetrieb vorerst ausgesetzt wird, wollen die Steinhagener noch beraten: „Eine Alternative wäre wohl, die Leute alleine zum Laufen zu schicken. Einen Besuch im Fitnessstudio kann man im Moment ja auch nicht empfehlen...“

Peckelohs Trainer Markus Kleine-Tebbe, dessen Team beste Aussichten auf Platz zwei und eine mögliche Aufstiegsrelegation hat, tut die Zwangspause sportlich natürlich richtig weh. Er sagt aber auch: „Wenn geschwächte Menschen bei einer Ansteckung um ihr Leben fürchten müssen, haben wir als Amateursportler uns solchen Entscheidungen natürlich unterzuordnen.“ Über dem sportlichen Betrieb der restlichen Saison sieht der Coach riesengroße Fragezeichen: „Wir sind alle keine Krisenmanager und es gibt extrem viele Fragen, die man für unseren weiteren Saisonverlauf jetzt klären muss. Nach den Empfehlungen des Verbandes kann ich mir nicht vorstellen, dass wir in den nächsten Tagen in einer großen Gruppe mit 25 Mann trainieren. Aber das müssen wir mit dem Vorstand und einem Arzt in Ruhe besprechen.“

Auch Tischtennis-Spiele abgesetzt

Wie bereits berichtet , wird auch abseits vom Fußball der Spielbetrieb in den meisten Mannschaftssportarten auf Eis gelegt. Inzwischen hat der Tischtennisverband seine bis Donnerstag Abend vertretene Haltung ebenfalls revidiert. Bis einschließlich 17. April ist der Spielbetrieb in allen Klassen in NRW ausgesetzt, was auch für den Kreis Bielefeld/Halle gilt.