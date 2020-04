Tim Ansorge (Nr. 37) & Co. dürfen vielleicht in Kürze auch ohne Torerfolg jubeln: Wenn der HV Westfalen die DHB-Empfehlung umsetzt, bleibt Spvg. Steinhagen Verbandsligist. Foto: Sören Voss

Halle (WB/guf). Laut Mitteilung vom späten Freitagnachmittag ist es vorerst eine Empfehlung des DHB-Präsidiums an die Landesverbände. Aber seitdem deutet in den Amateurklassen alles auf eine vorzeitige Beendigung der Handballsaison mit Tabellenstand vom 13. März hin. Außerdem haben sich der Deutsche Handballbund sowie die Männer- und Frauen-Bundesligen in einer Arbeitsgruppe darauf verständigt, dass es bei Saisonabbrüchen keine sportlichen Absteiger, sondern lediglich Aufsteiger in die Saison 2020/21 geben soll.