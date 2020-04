TuS Brockhagens Frauen spielen nächste Saison in der Oberliga. Foto: Sascha Churt

Steinhagen-Brockhagen (WB). Nach Gesprächen, die Trainer Yannick Hansel mit der Mannschaft geführt hat, steht es eine Woche nach Verkündung des Saisonendes fest: Die erste Damen-Mannschaft des TuS Brockhagen wird die Wildcard in Anspruch nehmen und nächste Saison in der Handball-Oberliga spielen. Da hat der TuS am Montag bekannt gegeben.