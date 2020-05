Steinhagens Sportlicher Leiter André Schnadwinkel freut sich über die Zusage seines langjährigen Weggefährten, der in einer Woche 55 Jahre alt wird: „Dirk ist im Verein oft in die Bresche gesprungen, wenn Not am Mann war. Jetzt übernimmt er eine eta­blierte und gleichzeitig entwicklungsfähige Mannschaft und kann in einer interessanten Spielklasse auf eine gute Basis aufbauen. Für diese Aufgabe war er mein Wunschkandidat.“ Kurios: vor vielen Jahren begann Blankerts Laufbahn als Erwachsenentrainer auch bei den Spvg.-Frauen - damals noch in der Kreisliga. Abgesehen von Lena Gresselmeier kann er auf einen nahezu unveränderten Kader bauen.

Verler Keeper stößt zum TuS

Mit ei­nem starken Torwart-Trio geht Männer-Verbandsligist TuS Brockhagen in die neue Handball-Saison: Zu Robin Meise und Philipp Süllwold gesellt sich Patrick Schmidt. Der 25-Jährige kommt als Neuzugang vom TV Verl. Bei seinem Stammverein gehörte er – auch schon zu Verbandsliga-Zeiten – oft zu den Leistungsträgern. Jetzt hat er laut Trainer Timo Schäfer von sich aus Interesse bekundet, zum TuS zu wechseln. “Bei einem Torwart dieser Qualität, der zudem seine besten Jahre noch vor sich hat, sagt man natürlich nicht Nein“, freut sich Schäfer über die Verstärkung.