Steinhagens Sportlicher Leiter André Schnadwinkel freut sich über die Zusage seines langjährigen Weggefährten, der in einer Woche 55 Jahre alt wird: „Dirk ist im Verein oft in die Bresche gesprungen, wenn Not am Mann war. Jetzt übernimmt er eine eta­blierte und gleichzeitig entwicklungsfähige Mannschaft und kann in einer interessanten Spielklasse auf eine gute Basis aufbauen. Für diese Aufgabe war er mein Wunschkandidat.“ Kurios: vor vielen Jahren begann Blankerts Laufbahn als Erwachsenentrainer auch bei den Spvg.-Frauen - damals noch in der Kreisliga. Abgesehen von Lena Gresselmeier kann er auf einen nahezu unveränderten Kader bauen.