„Es kam für uns überraschend“, sagt SCP-Trainer Markus Kleine-Tebbe. Hornberg, der in der Vorsaison in Steinhagen auf der rechten Abwehrseite gesetzt war, „hätte gut ins Team gepasst“, so „MKT“, der sich Hornberg gut im zentralen Mittelfeld hätte vorstellen können. „Es ist schade, aber wir legen niemandem Steine in den Weg“, sagt Jan Fahrenwald, sportlicher Leiter beim SCP. Hornberg wechselt mit erteilter Zustimmung zurück an den Cronsbach.

Dort freut sich Vater Arno Hornberg vom Funktionsteam der Spvg. über die „Rückkehr“ seines Sohnes und betont: „Marvin hat die Entscheidung alleine gefällt.“ Der Aufwand mit dualem Studium in Bielefeld und Training in Peckeloh sei seinem Sohn einfach zu hoch. Dass Steinhagen Marvin Hornberg gut gebrauchen kann, haben die ersten Testspiele gezeigt. Gegen zwei unterklassige Gegner gab es zwei Niederlagen.

Während für die Peckeloher am Sonntag der Test gegen den VfR Wellensiek ansteht, haben sie die für Dienstag geplante Partie gegen SuK Canlar abgesagt. „Unser Stadion ist leider gesperrt und auf dem Kunstrasen ist die Belastung bei den sehr hohen Temperaturen auf Dauer einfach zu hoch“, sagt Markus Kleine-Tebbe.