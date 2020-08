Spätschichten für den Klassenerhalt

Zum Zeitpunkt des Corona-Abbruchs waren die Steinhagener Tabellenletzter und schafften den Klassenerhalt nur, weil der Verband auf Absteiger verzichtete. “Wir hätten es lieber sportlich geregelt und hätten es mit unserem Programm gegen viele Gegner aus dem Mittelfeld auch geschafft”, ist sich Christian Blankert sicher.

Der 39-Jährige gibt sich als Trainer genauso als kämpferisches Vorbild, wie er es jahrelang auf dem Handballfeld selbst war. Er ist optimistisch, dass der Verbandsliga-Dino auch in der 15. Saison seiner Zugehörigkeit die Liga halten und in der 11er-Staffel drei der (teils noch unbekannten) Gegner hinter sich lassen kann: “Die Jungs sind super fleißig und stehen voll im Saft. Natürlich müssen wir die Fehler deutlich reduzieren, aber wir können den Klassenerhalt schaffen.”

Bewusst wird am Cronsbach nicht gemeckert. Nicht über die unglücklichen Trainingszeiten, die das Team donnerstags von 21 Uhr bis 22:30 Uhr zu Spätschichten zwingen. “Wir müssen kreative Lösungen finden. Corona und der Sporthallen-Neubau treffen uns doppelt“, weiß Steffen Thiede. Der 34-jährige ehemalige Kreisläufer, den alle nur Urmel nennen, unterstützt Blankert ab sofort als Co.-Trainer. „Wir kennen uns lange und wissen, wie wir ticken“, erklären beide unisono.

Auf eine recht eingespielte Einheit kann das Duo auch auf dem Feld zurückgreifen, denn die Fluktuation im Kader ist am Cronsbach gering wie lange nicht mehr. Tobias Hofäcker (Union Halle) ist nicht mehr dabei und der Dauerverletzte Robin Kasper hat seine Handball-Schuhe an den Nagel gehängt. Der Rest, wie auch der von der Konkurrenz umworbene Tim Ansorge, ist geblieben. „Während man anderswo Geld bekommt, legt man bei uns welches drauf, wenn man Verbandsliga spielen will”, betont Christian Blankert, “deshalb müssen wir in anderen Bereichen punkten.“

Bei Marc Bode, der einzigen externen Verstärkung, scheint es jedenfalls geklappt zu haben. Der Gips am linken Mittelfinger, der ihn nach einer im Test gegen Loxten II erlittenen Kapselverletzung für die nächsten Wochen außer Gefecht setzt, trägt bereits die roten Steinhagener Vereinsfarben. Gewöhnt war der 28-Jährige seit der B-Jugend das Schwarz-Rot des TV Verl, doch weil nach acht Jahren im Kader in der ersten Mannschaft kein Platz mehr war und er dennoch weiterhin höherklassig spielen wollte, ist er zum Nachbarn gewechselt. Sobald die Verletzung, die nicht die Wurfhand betrifft, ausgeheilt ist, will Bode die Trefferquote auf der zuletzt nicht unproblematischen Linksaußen-Position verbessern: „Ich habe bisher einen guten Eindruck. Außerdem kenne ich Philip Joswig seit dem Babyalter und von Friedrichsdorf habe ich es auch nicht weit.“

Noch näher hat es der zweite Zugang Finn Wagner. Das Eigengewächs hat Christian Blankert, als dieser noch Trainer in Hörste war, schon einmal als A-Jugendlicher mit Doppelspielrecht neun Treffer eingeschenkt. Der 19-Jährige, der jetzt eine Lehre als Tischler beginnt, steht nach überstandenem Mittelhandbruch vor seiner erster Seniorensaison und ist ein Rückraumschütze der Kategorie “Steineschmeißer”, der mit anpacken soll, dass die Spvg. den einen oder anderen dicken Brocken aus dem Weg räumt.

Auf einen Blick

Zugänge: Finn Wagner (eigene Jugend), Marc Bode (TV Verl).

Abgänge: Tobias Hofäcker (Union Halle), Robin Kasper (Laufbahn beendet).

Kader ­– Tor: Marcel Finkeldei, Philip Joswig.

Außen: Marc Bode, Jannes Gräser, Yannik Peperkorn, Dennis Strothmann, Jonas Maiwald.

Rückraum: Joshua Wagner, Finn Wagner, Leonhard Janzen, Tim Ansorge, Joachim Vogel, Mika Retzlaff, Karl-Friedrich Westerbeck, Timo Linkert.

Kreis: Kevin Kasper, Jendrik Lakebrink.

Trainer: Christian Blankert (39/seit Januar).

Co-Trainer: Steffen Thiede (34/neu).

Saisonziel: Klassenerhalt.

Favoritentipp: Keine Angabe, da eine ausgeglichene Spitzengruppe erwartet wird.

Testspiele: 22.08., 14:30 Uhr Jöllenbeck (A), 29.08., Uhrzeit offen, Isselhorst (H), 05.09., 17 Uhr, Spenge II (A), 06.09. Werther (A), 12.9., Turnier in Möllbergen mit Mennighüffen und Altenbeken, 19.09., 17 Uhr, Oerlinghausen (A), 26.09., 17 Uhr, Hesselteich (H).