Steinhagen (WB/star). In den ersten beiden Saisonspielen in Nieheim (0:1) und gegen Dornberg (1:1) hat Fußball-Landesligist Spvg. Steinhagen Punkte liegen gelassen. Am dritten Spieltag gab es für das Cronsbachteam beim 0:3 (0:1) in Beckum aber nichts zu holen.

Von Westfalen-Blatt