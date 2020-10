92 Minuten in einem Wort: „Grauenvoll“

Alle guten Vorsätze – und auch das beim Pokalsieg in Werther erworbene Selbstvertrauen – schienen bereits nach fünf Minuten wie weggewischt zu sein. Torwart Can Dar ließ ein harmloses 16-Meter-Schüsschen von Marius von Cysewski zum 0:1 durch die Hände und Beine rutschen. Es schien, als ob diese eine Aktion dafür gesorgt hätte, dass die Köpfe der Platzherren nach unten gingen. Und als Steinhagens Keeper in der 16. Minute endgültig zum Pechvogel wurde, als er vor dem 0:2 bei einem Flachschuss den Ball nach vorne abklatschte, fiel es selbst den größten Optimisten schwer, an eine Wende zu glauben. „Wenn ihr keinen Bock habt, dann könnt ihr gleich in die Kabine gehen – Körpersprache“, forderte Sreckovic. Doch besser sollte es an diesem tristen Nachmittag nicht wirklich werden.

Einige viel versprechende Aktionen verpufften spätestens kurz vor dem Gäste-Strafraum Überzeugung und Durchschlagskraft fehlten. Es dauerte bis zur 67. Minute, ehe Steinhagen dem Anschluss nahe kam. Doch nach Flanke von Daniel Rajic köpfte der eingewechselte David Cinar aus kurzer Distanz vorbei. Das erhoffte Aufbäumen der Gastgeber blieb somit aus. Im Gegenteil: Mike Franz erhöhte auf der Gegenseite per Doppelpack. Eine durchschnittliche Leistung reichte dem Neuling aus Paderborn, um drei Punkte vom Cronsbach mitzunehmen.

Spvg. Steinhagen: Dar; Bechtel (46. Acikelli), von Domaros, Böhme, Hornberg, Keller, R. Cinar (68. Lillmeyer), Bürmann, Rajic, Wolf, Mert (58. D. Cinar).

Tore: 0:1 (5.) Marius von Cysewski mit einem harmlosen Schuss durch die Hände und Beine von Spvg.-Keeper Can Dar. 0:2 (16.) Luca D’ Angelo, der nach einem abgewehrten Schuss abstaubt, 0:3 (75.) Mike Franz ist aus kurzer Distanz per Kopf zur Stelle. 0:4 (87.) Mike Franz setzt per Flachschuss den Schlusspunkt.

So geht es weiter: Sonntag, 11. Oktober, 15 Uhr Maaslingen (A).