Landesliga: Rot-Weiß Maaslingen - Spvg. Steinhagen 2:0 (1:0). Vor der Woche der Wahrheit mit den Heimspielen gegen Eidinghausen-Werste (2:1-Coup gegen den Rangdritten Beckum) und Bruchmühlen (3:3 beim bisher überzeugenden Aufsteiger Heide-Paderborn) hat die Spvg. eine Überraschung beim Spitzenteam verpasst. Dabei erwischten die Gäste einen viel versprechenden Start, standen wie erhofft defensiv gut und setzten nach vorne Nadelstiche.

„Unser Problem ist, dass wir diese Offensivaktionen nicht konsequent zuende spielen.“ Coach Igor Sreckovic beklagte einmal mehr die fehlende Präzision und Durchschlagskraft seiner Schützlinge, die nur zu zwei nennenswerten Abschlüssen von Robin Bürmann und Rückkehrer Tom Jungeblodt kamen. „Und deshalb war am Ende auch nicht mehr für uns drin. Wir müssen einfach mal in Führung gehen.“ Maaslingen ging aus Steinhagener Sicht nach einem Doppelpass zu einfach in Führung (28.). Als die Platzherren in der 69. Minute auf 2:0 erhöhten, war die Partie angesichts der Spvg.-Harmlosigkeit vorzeitig entschieden

Spvg. Steinhagen: Dar; Bechtel, Böhme, von Domaros, Hornberg, R. Cinar, Bürmann, Wolf (69. Koring), Keller (76. Lillmeyer), Mert (88. D. Cinar), Junge­blodt.

Tore: 1:0 (28.) Bastian Rode schließt nach Doppelpass ab. 2:0 (69.) Philipp Rusteberg, der zur Stelle ist, nachdem die Spvg. zwei Mal nicht klären kann.

So geht es weiter: Sonntag, 18. Oktober, 15.30 Uhr SV Eidinghausen-Werste (H) und Donnerstag, 22. Oktober, 20 Uhr TuS Bruchmühlen (H).

Westfalenliga: Borussia Emsdetten - SC Peckeloh abgesagt. SCP-Coach Markus Kleine-Tebbe hat einen guten Draht zu Emsdettens Coach. So war MKT schon frühzeitig informiert worden, dass diese Partie auf der Kippe steht. Samstag-Nachmittag folgte dann nach Absprache mit dem Staffelleiter die Absage. Grund: Im Umfeld der Gastgeber waren vorsorglich Corona-Tests gemacht worden, eines der Ergebnisse lag aber noch nicht vor. „Gesundheit geht vor. So etwas wird demnächst immer wieder passieren“, hatte Kleine-Tebbe Verständnis für die Absage. Nutznießer waren die zweite und dritte Mannschaft des SC Peckeloh, die in ihren A- und B-Liga-Partien reichlich Verstärkung von oben bekamen. „Ich glaube nicht, dass viele Westfalenliga-Spieler auf Asche bei Delta Bielefeld auflaufen würden. Hut ab vor dem Charakter dieser Jungs“, lobte Kleine-Tebbe. Alex Bulanov, Andi Mehmeti, Erik Mannek und Benedikt Bancroft führten die dritte Garnitur zum 7:2-Auswärtssieg.