„Spielen wir oder spielen wir nicht?“

Zumindest für diesen Wochenende gibt der Kreisvorsitzende Markus Baumann grünes Licht: „Die Corona-Schutzverordnung regelt eindeutig, dass sportliche Betätigungen zulässig sind. Wenn hiervon also ein generelles Risiko ausgehen sollte, wäre der Sport längst eingestellt worden. Hier sollten wir als Kreisvorstand auch nicht vorweg greifen.“

Baumann weiter: „Aber die Verordnung sieht wohl auch vor, dass die Behörden weitere Maßnahmen zur Eindämmung des Infektionsgeschehens anordnen können.“ Genaueres werde man erst in der kommenden Woche erfahren, wenn zumindest in der Stadt Bielefeld der Inzidenzwert länger als zehn Tage über 50 liegen könnte. Aus dem Kreis Gütersloh habe er Informationen, dass aktuell nicht beabsichtigt sei, den Sport zu verbieten.

Im März war die Situation ganz anders

„Dass war im Frühjahr noch ganz anders. Da trat am 13. März die Allgemeinverfügung der Stadt Bielefeld in Kraft, die Sport ab 15. März untersagt hat“, erinnert sich Baumann. Um eine einheitliche Regelung zu schaffen, müsse sich der Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen (FLVW) im Allgemeinen erklären und die Saison unterbrechen. „Alles andere ist nur Stückwerk. Aber aufgrund möglicher Haftungsfragen kann ich mir vorstellen, dass ohne behördliche Untersagung des Sports in Westfalen nichts unternommen werden kann“, so Baumann.

Vereine sind mit ihren Hygienekonzepten sehr bemüht

Vereine könnten eine autonome Entscheidung des Kreisvorstands zur Einstellung des Spielbetriebs auch so verstehen, dass man kein Vertrauen in die Hygiene- und Infektionsschutzkonzepte habe. „Die Vereine haben sich aber sehr große Mühe gemacht, alles möglich zu machen, um weiterhin Sport zu betreiben“, sagt Baumann.

Zudem werde der überkreisliche Spielbetrieb auch noch uneingeschränkt fortgeführt. Lediglich der politische Kreis Unna stellt eine Ausnahme dar, da dort die Allgemeinverfügung der Behörden gilt. Das WB berichtete bereits.

„Wir als Kreis können Spiele lediglich temporär absetzen. Über den eigentlichen Saisonabbruch würden wir nicht entscheiden“, sagt Baumann. Dieses obliege seines Wissens dem Verbandsfußballausschuss (VFA) und die Kreise würden dann die Regelungen zur Saisonwertung übernehmen.

„Es besteht keine Eile, da die Saison bis zum 30. Juni 2021 gespielt werden kann. Erst wenn bis dahin weniger als 50 Prozent der Spiele einer Staffel gespielt wären, würde die Saison annulliert. Ansonsten würde sie gewertet“, erklärt Baumann und betont: „Nur den Spielbetrieb zu unterbrechen, löst das Ansteckungsproblem nicht.“

Rechtsgrundlage für Untersagung des Trainingsbetriebs fehlt

Die größte Gefahr für die Mannschaften bestehe wohl außerhalb des Platzes, also in den Kabinen. „Um dieses auszuschließen, müssten wir den kompletten Sportbetrieb, also vor allem auch das Training untersagen. Hierzu fehlt uns aber eine rechtliche Grundlage“, verdeutlicht Baumann das Dilemma. Diese Grundlage könne wiederum nur - wie im März geschehen - eine behördliche Allgemeinverfügung schaffen.

Mehr als 100 Zuschauer nur bei Genehmigung des Gesundheitsamts erlaubt

Ab dem vierten Tag nach der Feststellung der Inzidenz-Werte über 50 sind laut der Corona-Schutzverordnung Veranstaltungen mit mehr als 100 Personen grundsätzlich unzulässig. In Absprache mit den städtischen Behörden bezieht sich die Personenanzahl auf die Zuschauer. Ohne zusätzliche Trenn-Maßnahmen gehören die Spieler aufgrund der baulichen Situation vieler Sportstätten zu der 100er Gruppe, die ab dem 23. Oktober vorgeschrieben ist. Die Personen, die jedoch klar von diesen gesondert werden können, also z. B. Spieler, Trainer, Betreuer etc. werden hier nicht miteinbezogen.

Wenn Vereine ihre bisherigen Hygienekonzepte an die weiteren Regelungen (Pflicht zum Tragen einer Mund-/Nasebedeckung, den Mindestabstand zwischen den Personen sowie der maximalen Zuschauerzahl) anpassen, dann ist dieses zur Vorlage bei der Gesundheitsbehörde (drei Tage vor Veranstaltung) mit einer Personenanzahl von mehr als 100 bis maximal 500 Personen im Freien zulässig.

Es gilt Maskenpflicht für alle, die nicht aktiv sind

Für Zuschauende und Aktive in Pausenzeiten sowie für abseits der Sportfläche befindende Personen gilt durchgängig die Pflicht zum Tragen der Mund-/Nasebedeckung. Einfache Regel: alle, die nicht aktiv Sport treiben, müssen eine Maske tragen.