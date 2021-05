. Die 71-Jährige hat ihre Trainer-Laufbahn 1978 beim SC Halle begonnen und nur vor ihrem Wechsel 1986 zum TSV, bei dem sie später auch zwölf Jahre Jugendleiterin gewesen ist, hat sie ein Jahr pausiert. Dennoch denkt Birgitt Harz, die aktuell die Bambini zusammen mit Merle Kindervater betreut, nach 42 „Dienstjahren“ überhaupt nichts ans Aufhören: „Die Arbeit mit den Kindern hält mich geistig fit. Und von meiner Arthrose spüre ich auch nichts, wenn wir trainieren.“ Wie im WM-Jahr 1978 alles begann In dem Jahr als die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Argentinien beim 2:3 gegen Österreich die Schmach von Córdoba hinnehmen musste, hat sich Birgitt Harz gezwungen gesehen, eine Fußballmannschaft zu gründen. „Mein Sohn Andreas war damals sechs Jahre alt und sollte bei den Acht- bis Zehnjährigen in der E-Jugend spielen, weil es keine F-Jugend beim SC Halle gab. Der Sprung wäre aber zu groß gewesen.“ Somit haben Birgitt Harz und ihr Mann Klaus-Peter eine F-Jugend-Mannschaft in der Lindenstadt aufgebaut. „Ich habe praktisch auf der Straße und in Andreas‘ Kindergarten die Kleinen angesprochen, ob sie nicht Lust auf Fußball hätten.“ Mit Erfolg. Zehn Schützlinge wollten fortan trainiert werden.