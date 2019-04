Die Gastgeber wollen am Ende einer für sie enttäuschenden Spielzeit ihr Publikum versöhnen, doch die Sportfreunde sind keineswegs in Geberlaune. »Duschen müssen die Jungs sowieso, also können sie sich auch richtig anstrengen. Wir wollen mit einer guten Körpersprache in die Partie starten und uns noch mal ordentlich reinknien.« Mit dieser Devise macht SFL-Trainer Dirk Schmidtmeier deutlich, dass er einen Sieg erwartet.

Im Hinspiel (35:19) glänzte Loxten mit fast perfekter Abwehrarbeit und führte schon nach 43 Minuten mit zwölf Toren Differenz. Diesmal dürfte der Widerstand härter sein. Beim Gast fehlen Heiner Steinkühler (seine Frau erwartet in diesen Tagen Nachwuchs) und Jan Patzelt (setzt zum ersten Mal aus). Paul Blankert sollte vor seinem Wechsel nach Brockhagen noch ein »Abschiedsspiel« bekommen, muss aber aus privaten Gründen verzichten.