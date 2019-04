Dass es nach 81 Minuten 0:4 hieß und erst in der letzten Minute der regulären Spielzeit das Ehrentor fiel, führte Trainer Markus Kleine-Tebbe auf zwei Gründe zurück: »Wir haben nicht das Niveau erreicht wie über weite Strecken im Heimspiel gegen VfB Fichte. Außerdem hatte Kaunitz einen richtig guten Tag und hat seine hohe fußballerische Qualitat und seine Erfahrung voll ausgespielt.« Geballte Routine verkörpern zum Beispiel die beiden Kaunitzer Doppeltorschützen Fabian Großeschallau (31) und Lukas Krause (33), die beide jede Menge Regionalliga-Erfahrung einbringen.

»Wir haben einfach nicht in die Zweikämpfe gefunden. Tom Weber musste schon in der 7. Minute die erste gute Chance vereiteln«, berichtete Markus Kleine-Tebbe. In der 25. Minute münzte Kaunitz seine Überlegenheit in die Führung um, als Krause nach einem Angriff über links und Rückpass von der Grundlinie nur noch einschieben musste.

»Danach haben wir den Gegner besser in den Griff bekommen«, sah der Coach einen Aufwärtstrend und die erste echte SCP-Torchance: Sercan Özdil schoss freistehend vorbei. Als Gilles Berger nach einem Zweikampf mit Fußverletzung ausgewechselt werden musste (37.), riss der Faden wieder, Kleine-Tebbe sprach von »gefühlt 80 Prozent Ballbesitz in der ersten Halbzeit« für den ballsicheren Gegner.

Peckeloh kam gut aus der Halbzeitpause, Dennis Schmidt verbuchte einen gefährlichen Torschuss. Aber Kaunitz blieb souverän und schlug zu, als Peckeloh nach Ballverlust einen Freistoß verursachte: Fabian Großeschallau verwandelte aus 20 m in den Winkel zum 2:0 (56.). Danach schafften es die Gäste nicht, noch einmal zurück zu fighten. Sie kassierten das 0:3 (76.) und – nach Ballverlust auf der linken Seite – per Schuss aus spitzem Winkel das 0:4 (81.). »Wir sind uns seit Dezember bewusst, dass es bis Saisonende eng bleiben würde. Für uns ist jedes Spiele gleich wichtig. Die nächste Heimaufgabe gegen Holsen genauso wie eine Woche später die Partie gegen Westenholz, die manche sicher als Big-Point-Spiel sehen«, sagte der Trainer.

SC Peckeloh: Weber – Lenz, Kosecki, Bulanov, Pixa – Orhan, Schmidt, Felsmann (59. Weißen) – Berger (37. Steinkamp), Ikeakhe (77. Weinreich), Özdil.

Tore: 1:0 (25.) Lukas Krause, 2:0 (56.) Fabian Großeschallau, 3:0 (76.) Krause, 4:0 (81.) Großeschallau, 4:1 (90.) Florian Pixa.

So geht’s weiter: Fr., 3. Mai, 20 Uhr VfL Holsen (H).