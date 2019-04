Zum letzten Mal Siegesjubel mit den langjährigen Teamkollegen: Sebastian Hölmer hat beim 34:31 in Hemer den letzten Saison-Treffer erzielt. Foto: Nico Seifert

Versmold-Loxten (WB/star). Im letzten bedeutungslosen Spiel noch einmal seine Leistung abzurufen, das ist alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Handball-Oberligist SF Loxten hat eine erfolgreiche Saison mit dem 34:31 (17:14) bei HTV Hemer bestätigt. Platz vier in der Abschlusstabelle stand indes schon vor dem Saisonfinale fest.

»Die Jungs müssen nach dem Spiel sowieso duschen. Dann können sie sich auch anstrengen«, lautete das Motto von Coach Dirk Schmidtmeier vor der Partie. Und mit Ausnahme einer kurzen Schwächephase direkt nach dem Wechsel hatten die Sportfreunde die Partie beim Tabellen-Neunten im Griff. Loxtener Zeitstrafen und Unkonzentriertheiten im Angriff sorgten für die einzigen beiden Führungen der Gastgeber (18:17/35. und 20:19/38.). »Wir sind ruhig geblieben, haben die technischen Fehler wieder abgestellt und sind in die Erfolgsspur zurückgekehrt.« Schmidtmeier, der kurzfristig auf den erkrankten Keeper Pascal Welge verzichten musste, war mit dem Auftritt seiner Schützlinge zufrieden.

Diese gingen beim 22:21 (43.) wieder in Führung und gaben den Vorsprung bis zum Schluss nicht mehr ab. Marian Stockmann auf »Halbrechts« war nicht zu halten, verdiente sich zum Abschluss noch einmal ein Sonderlob seines Trainers. Und dass ausgerechnet Sebastian Hölmer, der bei seiner Abschiedsvorstellung noch einmal viele Spielanteile bekam, das letzte Tor der Sportfreunde erzielte, passte zum gelungenen Saisonausklang. In den nächsten 14 Tagen wird in Loxten noch weitertrainiert, ehe Spieler und Trainer vier Wochen Pause haben.

SF Loxten: Possehl (1. bis 60.); Menger (1), Stockmann (7), Schäper , Hölmer (6), K. Harting, J. Patzelt, Harnacke (3), Weigel (4), N. Patzelt (1), Schulz (6/2), Meyer, Steinlechner (2), Schröder (4).

Haupttorschützen Hemer: Frentzel (9), Springer und Rosenbaum (je 6).

Zeitstrafen: Hemer 2, Loxten 4

Siebenmeter: Hemer 6/3, Loxten 3/2.

Stationen: 0:4, 3:8, 14:14, 14:17; 19:17, 20:19, 21:22, 25:28, 30:31, 31:32, 31:34. nDas Abstiegsduell TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck gegen TSG Harsewinkel war natürlich auch im Loxtener Lager ein Thema. Der TuS setzte sich mit 34:26 (14:13) durch und feierte den Klassenerhalt. Harsewinkel steigt neben Schlusslicht Oberaden als Vorletzter ab. »Schade, wir hätten in der nächsten Saison gegen beide Nachbarn gerne gespielt«, so Schmidtmeier.