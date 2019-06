Versmold (WB/star). Noch nie ist der Vormarsch der Versmolder Tennis-Spieler so deutlich geworden wie an diesem Sonntag. Die Regionalliga-Männer bleiben unbesiegt, fiebern im Rennen um das Zweitliga-Ticket dem Endspiel am 30. Juni gegen Brühl entgegen. Drei Tennispark-Teams sind bereits vorzeitig aufgestiegen: Versmold I in die Frauen-Regionalliga sowie die zweiten Mannschaften in die Männer- und Frauen-Westfalenliga.