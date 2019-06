Von Gunnar Feicht

Volks- und Feuerwehrlauf Oesterweg

Foto: Gunnar Feicht

So reichten dem 28-Jährigen, der im Raum Ahlen/Hamm schon etliche gut besetzte Rennen gewonnen hat, im Hauptlauf 35:15 Min. zu Platz eins. In Abwesenheit von Vorjahressieger Pierre Danelak, eine Woche zuvor Zweiter bei der Borgholzhausener »Nacht«, holte sich ein weiterer Oesterweg-Neuling den zweiten Rang: Der 21-jährige Verler Tom Harder, der seit dem Herbst für SV Brackwede läuft, hielt in 35:32 das Wiedenbrücker Duo Dirk Hansmeier und Murat Bozduman sicher auf Distanz. In der Nightcup-Wertung (Oesterweg war die vierte von sechs Stationen) hat Harder mit Blick auf den Gesamtsieg jetzt die gleiche Punktzahl wie Danelak.

Während bei den Männern zwei Oesterweg-Neulinge dominierten, bildeten vertraute Gesichter das Spitzentrio der Frauen – auf Platz eins und zwei im Dress des LC Solbad Ravensberg: Steffi Limberg wiederholte ihren Sieg von 2017, lief mit 41:04 Min. 26 Sekunden schneller als vor zwei Jahren und hatte gut anderthalb Minuten Vorsprung auf Vorjahressiegerin Victoria Willcox-Heidner, der jetzt nur noch eine gute Platzierung zum Nightcup-Gesamtsieg fehlt. Für Platz drei erntete die Bielefelderin Antje Pyl viel Applaus von alten Bekannten, denn sie ist in Oesterweg groß geworden. Steffi Limberg: »Ich wäre gerne um die 40 Minuten gelaufen, aber dazu war es heute doch noch zu warm.«

Im 6-km-Teamlauf siegte Amanuel Desale vor dem Ex-Solbader Tim Habighorst (SC Melle 03). Die neu eingeführte Mixed-Wertung wurde mit neun Mannschaften im Klassement gut angenommen. »Run for Fun« mit Tim Habighorst, Benedikt und Katharina Kloppe (schnellste Frau über 6 km) sowie Janna Geisemeier holten sich in 1:32:52 Std. überlegen den Sieg vor den fantastischen Vier (1:51:06) um Dirk Strothmann. Schnellste Männermannschaft waren die Rennschweine Greffen (1:43:15), denen die mit drei Teams aufgelaufenen Fußballer der SG Oesterweg in 1:43:23 dicht auf den Fersen waren: Nico und Marc Flottmann, Maurice Landwehr und Max Backhaus bildeten das zweitplatzierte Kicker-Quartett. Schnellstes Frauenteam: die »Ballerinas« Lea Vahrenhorst, Alicia Fahrenwald, Pauline Ristau und Maria Friesen (2:02:01).

In die Klassenwertung des 1,6-km-Grundschullaufs setzten sich die »Pinguine« der Grundschule Oesterweg an der Spitze, weil 33,33 Prozent ihrer Schüler aktiv dabei waren. 50 Jungen und Mädchen kamen ins Ziel, unter ihnen viele aus den anderen Versmolder Ortsteilen und aus Hörste, aber auch Kinder aus Wiedenbrück, Harsewinkel und aus dem Lipperland machten mit.

»Beim 1,6- wie auch beim 2,5-km-Lauf und unter den Gelegenheitsläufern, die üblicherweise über 6 km starten, hat uns der Brückentag nach Fronleichnam sicher einige Teilnehmer gekostet. Aber der Zehner hatte durch die hohe Teilnehmerzahl in der Nightcup-Wertung einen Zuwachs, sodass wir mit der Resonanz zufrieden sind«, resümierte Gerd Vahrenhorst vom Löschzug Oesterweg. Mehr als 100 Helfer sorgten für die reibungslose Organisation.

Der Termin eine Woche nach der Nacht von Borgholzhausen wird unverändert bleiben, eine Neuerung für 2020 kündigt Vahrenhorst jedoch an: »In Absprache mit der Zeitnahme vom Timeteam Jung werden wir das Ziel näher zum Platz vor dem Feuerwehrgerätehaus verlegen. Das wird die Atmosphäre noch mal verbessern. Aus diesem Anlass wird auch die Strecke entsprechend den Verbandsauflagen neu vermessen.«

Alle Ergebnisse im Internet: www.ttjnet.de