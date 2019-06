Von Stephan Arend

Versmold-Peckeloh (WB). Am 4. Juli beginnt für die Landesliga-Kicker des SC Peckeloh die Vorbereitung. Coach Markus Kleine-Tebbe hat in der fußballfreien Zeit nicht auf der faulen Haut gelegen, sondern im Urlaub in der Türkei mit täglich zwei Trainingseinheiten auf dem Tennisplatz sein Spiel verbessert. SC Peckeloh dagegen hat sich in der abgelaufenen Saison in der Tabelle verschlechtert. Nach Platz sieben im Vorjahr beendete das Team die Saison 2018/19 mit 37 Punkten auf Rang zehn, lange Zeit drohte die Abstiegsrelegation.

Saisonverlauf

Peckeloh startet mit dem 5:1 gegen den späteren Meister TuS Tengern furios in die Saison, zwölf Zähler in den ersten sieben Partien waren eine viel versprechende Ausbeute. Das 2:3 auf eigenem Platz gegen Brakel am achten Spieltag bezeichnete Kleine-Tebbe als Knackpunkt: »Wir haben gut gespielt, doch nicht nur diese Partie und Wojtek Kosecki, sondern auch die nächsten vier Spiele in Folge verloren.« In der Rückrunde hatte der SCP im Heimspiel gegen Hövelhof die Chance, den Anschluss ans Mittelfeld herzustellen, erwischte aber beim 1:5 einen rabenschwarzen Tag. Nach ungemütlichen Wochen im Tabellenkeller platzte erst spät mit zehn Punkten in den letzten vier Spielen der Knoten.

Noten für die Saison

Namen allein garantieren noch keine Erfolge. »Wir haben es zu selten geschafft, die vorhandene Qualität auf den Rasen zu bekommen«, findet Kleine-Tebbe. Der Coach vergibt bei der Gesamtbewertung der Saison ganz verschiedene Noten: eine »1« fürs Betreuerteam, eine »2« für den Verein und eine »3-« für Mannschaft und Trainer.

Höhepunkt

Am drittletzten Spieltag machte der SCP mit einem furiosen 6:3 gegen den direkten Kontrahenten Westenholz den Klassenerhalt perfekt, verspielte zunächst eine 3:0-Führung, um nach dem 3:3 zurückzuschlagen und in Unterzahl zu erhöhen. »Alle haben an einem Strang gezogen. Auch die Zuschauer haben richtig Alarm gemacht und uns geholfen«, stellt MKT den Zusammenhalt heraus.

Tiefpunkt

1:4 und 1:5 – ausgerechnet Tabellennachbar Hövelhof entpuppte sich als Peckeloher Angstgegner. »Wir haben in beiden Duellen ganz schlechten Fußball gespielt«, sagt Kleine-Tebbe, der zudem auf die vielen (teils schweren) Verletzungen und längerfristigen Ausfälle von Stammspielern gerne verzichtet hätte.

Vorsätze

In einer Liga, die immer besser wird – und in der ein ambitioniertes Team wie Espelkamp auf Top-Spieler mit Regionalliga-Erfahrung setzt – tut einer Mannschaft wie Peckeloh Demut gut, findet der Trainer: »Kein Gegner ist im Vorbeigehen zu besiegen. Man muss sich in jeder Partie Fleißkarten verdienen und als Einheit auftreten.« Kleine-Tebbe wünscht sich zudem »mehr Torgefahr von allen Positionen.«

Kommen und Gehen

Dass außer Wojtek Kosecki (Tengern) und Robin Steinkamp (Clarholz) in Dennis Schmidt (SC Halle) ein weiterer Leistungsträger nicht mehr zur Verfügung steht, damit war nicht zu rechnen. Außerdem verlassen Emre Tuncbilek (Bad Rothenfelde) und Nico Sandkühler (Versmold) den Verein. Dafür hat der SCP zuletzt in Ramazan Yildiz (SC Verl II) einen 20-jährigen Mittelfeld-Spieler verpflichtet. Und Baris Colak (24) kehrt nach einem Jahr beim Westfalenligisten SV Spexard zurück. Der defensive Mittelfeld-Akteur hofft an alter Wirkungsstätte wieder auf mehr Einsatzzeiten als in der abgelaufenen Saison zu kommen (11 Spiele, sieben Einwechslungen, 497 Minuten). Insgesamt wird der Kader weiter verjüngt. Manndecker Moritz Wieland (Spvg. Steinhagen) ist mit seinen 24 Jahren zusammen mit Colak der älteste Neuzugang. Auch Philipp Dieckmann (Wiedenbrück) ist für die Innenverteidigung vorgesehen Außerdem neu sind Erik Mannek (Theesen/Mittelfeld), Cornelius Bulanov (Versmold/Angriff), Tobias Fiß (Halle/Angriff) und Andi Mehmeti (Torjäger der eigenen A-Jugend).

Ersatz oder Verstärkung?

Vor allem mit der Rückhol-Aktion von Baris Colak hat der SCP auf den Abgang von Kapitän Dennis Schmidt reagiert. Doch auch Spieler wie Robin Steinkamp und Wojtek Kosecki sind nicht ohne weiteres zu ersetzen. Ob sich Peckeloh sogar wie geplant punktuell verstärkt hat, das bleibt abzuwarten. »Ich bin mit Blick auf unsere Neuzugänge auf jeden Fall froh, dass wir solche Jungs bekommen haben«, sagt Kleine-Tebbe.

Statistik

Die meisten Einsätze: Alexander Bulanov (27/2271 Minuten), Jonas Weißen 27/1712), Alban Shabani (26/2219).

Die meisten Tore: Alban Shabani 21, Sercan Özdil 10.

Höchster Sieg: 5:0 gegen Bad Lippspringe.

Höchste Niederlage: 1:5 gegen Hövelhof.