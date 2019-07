Beachhandball-Cup in Bockhorst Fotostrecke

Foto: Nico Seifert

»Wir sind sehr zufrieden mit dem Ablauf des Turniers. Es gab keinerlei Verletzungen, das Organisations- und Helferteam hat sich ein großes Dankeschön verdient«, resümierte Axel Schneider mit dem Blick auf 50 bis 60 Ehrenamtliche, die an den drei Tagen mit angepackt hatten.

Weil alle gemeldeten Teams antraten, war auch das Wettertief während des zweiten Juxturniers am Samstagabend kein Anlass, um die ausgelassene und stimmungsvolle Atmosphäre zu trüben. »Auch zwischen den Teams lief es dieses Jahr besonders fair ab«, betonte Schneider. Bei den Juxturnieren mit gemixten Teams siegten Freitag Abend Metallbau Bäcker und Samstag »Die Dorfkinder«.

Neben ihren Torerfolgen konnten die Mannschaften am Freitag auch in zwei Sonderwertung punkten: beim Schubkarrenlauf vor jeder Partie und beim Schätzen des Gewichts eines dreieinhalb Kilogramm schweren Präsentkorbs. Mit Mannschaften aus dem Münsterland haben die Turniere inzwischen ein beachtliches Einzugsgebiet – an der Bockhorster Schule fühlen sich die Handballer wohl.

Die wichtigsten Resultate

Weibliche A-Jugend: 1. Union 92 Halle, 2. JSG BoDi-Versmold, 3. Spvg Steinhagen. Männliche B-Jugend: 1. JSG BoDiVer I, 2. HSG Union Halle; 3. JSG BoDiVer II. Weibliche B-Jugend: 1. JSG Werther/Borgholzhausen I, 2. JSG Werther/Borgholzhausen II, 3. JSG Hesselteich/Loxten I. Männliche C-Jugend: 1. JSG BoDi-Versmold. Weibliche C-Jugend: 1. Union 92 Halle. Gemischte D-Jugend: 1. TuS Brockhagen, 2. JSG BoDiVersmold, 3. SV Spexard. Gemischte E-Jugend: 1. JSG BoDi-Versmold II. Minis: 1. JSG BoDi-Versmold. Frauen: 1. TuS Borgholzhausen, 2. TG Hörste, 3. HSG Bockhorst/Dissen II. Männer: 1. JSG Hesselteich/Loxten männliche A-Jugend, 2. HSG Bockhorst/Dissen 1, 3. Spvg Hesselteich II. Jux-Turnier Beach am Freitagabend: 1. Metallbau Bäcker, 2. Rolf Nagel GmbH, 3. Steffi Grafs Sandkatzen. Jux-Turnier Beach am Samstag: 1. Die Dorfkinder, 2. Alkohooligans, 3. Hot Bandidos.