Von Stephan Arend

Fußball-Landesliga: Peckeloh besiegt Steinhagen 4:0 Fotostrecke

Foto: Sören Voss

Es passt zum schwachen Start der Gastgeber, dass Alban Shabani in der 23. Minute einen umstrittenen Elfmeter (Marcel von Domaros soll gefoult haben) neben das Tor ballert. Die Spvg. ist nach zuletzt zwei Punktspiel-Niederlagen in Folge zu Beginn überraschend die aktivere Mannschaft. Dabei fällt Daniel Rajic (Verdacht auf Muskelfaserriss im Abschlusstraining) kurzfristig aus. Und mangels Alternativen stehen in Thomas Winder und Pascal Hanna zwei angeschlagenen Akteure in der Startformation. Während nach dem verschossenen Elfmeter Steinhagens Stürmer Vitali Wolf bei zwei Großchancen (1:1-Situation gegen SCP-Keeper Tom Weber und ein Heber über den Schlussmann, der das Tor verfehlt) die Kaltschnäuzigkeit fehlt, schlagen die Gastgeber clever zu. Gut aus ihrer Sicht, dass Kevin Ikeakhe bei einem Freistoß die Anweisung seines Trainers (»hart auf die Torwart-Ecke schießen«) ignoriert und den Ball stattdessen an der Mauer vorbei zum 1:0 ins Netz schlenzt. »So wie Julian Pohlmann die Mauer gestellt hat, hat er nicht damit gerechnet, dass ich auch mit links treffen kann«, erklärt Schlitzohr Ikeakhe später. Derweil Steinhagens Coach Mario Lüke die Freistoß-Entscheidung des Schiedsrichters, der zunächst auf Vorteil entscheidet und auch einen erfolglosen Torschuss noch abwartet, überhaupt nicht nachvollziehen kann: »Das 1:0 bekommt Peckeloh geschenkt.«

Stimmen Markus Kleine-Tebbe (Trainer SC Peckeloh). »Natürlich freut mich das Ergebnis. Aber mir haben viele Dinge wie Technik, Organisation, oder Spielwitz nicht gefallen. Es war insgesamt kein gutes Spiel, und wir haben die schlechteste erste Halbzeit der gesamten Saison gezeigt.« Mario Lüke (Trainer Spvg. Steinhagen): »Das Ergebnis gibt null Komma null den Spielverlauf wieder. Wir haben das Derby mehr angenommen als unser Gegner und waren abgesehen von der Effektivität lange die bessere Mannschaft. Erst nach dem 0:2 gehen bei uns die Lichter aus. Wir müssen uns allerdings den Vorwurf gefallen lassen, dass wir vor der Pause nicht in Führung gegangen sind. Und dann hat uns die Durchschlagskraft gefehlt.« Moriz Wieland (SCP-Neuzugang aus Steinhagen): »Steinhagen war nicht viel schlechter. Doch wir hatten in einigen 50:50-Situationen auch das nötige Glück. Ich halte mich gleich bei der Feier zurück, weil ich in einer Woche wichtige Prüfungen habe.« Andreas Rietschel (Spvg.-Betreuer): »Das war gut Jungs: Wenn wir so weiterspielen, schlagen wir noch viele Gegner.«

Zwar verpasst der SCP bei einem Lattentreffer von Philipp Dieckmann (38.) nach einer Ecke einen weiteren Treffer, hat dafür aber in der 62. Minute Glück, als Keeper Tom Weber einen Freistoß von Marvin Gellermann an den Pfosten klatschen lässt. Torchancen bleiben danach Mangelware. Steinhagen kann personell nicht nachlegen, wechselt nur zwei Mal aus und kommt zu keinen gefährlichen Abschlüssen mehr. Eine letzte vielversprechende Überzahl-Situation verpufft. Und wenig später nutzt Tim Mannek nach Vorlage des eingewechselten Sercan Özdil einen Ballverlust von René Schäfer zum 2:0. Das Derby ist nach 82 Minuten entschieden. Die weiteren späten Treffer von Alban Shabani (84.) und Sercan Özdil (88.) verfälschen den Spielverlauf, sorgen aber für Partystimmung in Peckeloh. Der SCP bleibt auch im sechsten Spiel ungeschlagen und klettert am Samstagabend vorübergehend auf Platz zwei. Peckelohs Coach ist unmittelbar nach dem Schlusspfiff aber (noch) nicht in Feierlaune. Markus Kleine-Tebbe: »Bald redet niemand mehr über die Leistung und nur das 4:0 bleibt in Erinnerung. Ich weiß das Ergebnis aber einzuschätzen. Wir haben noch viel Arbeit vor uns.«

SC Peckeloh: Weber; Lenz, Wieland, Dieckmann, A. Bulanov – Ikeakhe (74. Yildiz), Colak (71. Orhan), E. Mannek, Weißen (64. Özdil) – Shabani (83. C. Bulanov), T. Mannek.

Spvg. Steinhagen: Pohlmann; Hornberg, von Domaros, Sulaiman, Schäfer – Böhme, Winder – Gellermann, Y. Sahin (74. Adam), Hanna (87. Müller) – Wolf.

Tore: 1:0 (30.) Kevin Ikeakhe mit einem Freistoß-Schlenzer aus 20 Metern. 2:0 (82.) Tim Mannek, der nach Ballverlust von Schäfer in der Vorwärtsbewegung und Flanke von Özdil aus kurzer Distanz trifft. 3:0 (84.) Alban Shabani setzt sich im Strafraum nach Zuspiel von Erik Mannek auf engem Raum durch. 4:0 (88.) Sercan Özdil staubt nach Lattentreffer von Cornelius Bulanov per Kopf aus kurzer Distanz ab.

Besondere Vorkommnisse: Alban Shabani verschießt einen Elfmeter (23.).

So geht es weiter – Freitag, 20. September: Westenholz - Peckeloh 19.45 Uhr, Steinhagen - Verl II 20 Uhr. n Die Partie der Spvg. Steinhagen in der dritten Westfalenpokal-Runde beim SV Herbern (Landesliga-Staffel 4) ist terminiert. Das Achtelfinalspiel wird am Donnerstag, 10. Oktober, um 19.30 Uhr angepfiffen.