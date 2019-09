Von Sören Voss

V ersmold (WB). Es erinnert an einen Hochspringer, der zum Einstieg in den Wettkampf auch zunächst nur eine kleine Höhe überspringen muss: Am ersten Spieltag der Handball-Oberliga hat SF Loxten beim 36:27 (17:9) gegen HTV Hemer überhaupt keine Probleme.

Die Fachleute unter den 450 Zuschauern in der Versmolder Arena wissen, dass der Kantersieg so überraschend nicht ist. Denn zu Saisonbeginn könnten die Voraussetzungen der beiden Mannschaften unterschiedlicher nicht sein: Auf der einen Seite die eingespielten Gastgeber, die nur Philipp Harnacke als Zugang integrieren müssen und mit vielen jungen Talenten aus der umliegenden Region antreten.

Auf der anderen die Gäste aus dem nördlichen Sauerland, die nach Querelen in der Handballabteilung mit neun Abgängen bis Mitte Juli erst fünf Spieler im Kader hatten und jetzt auf eine zusammengewürfelte Truppe mit international erfahrene Routiniers setzen. Der Kroate Bosko Bjelanovic beispielsweise hat mit Sporting CP aus Lissabon vor zwei Jahren noch in der Champions League gespielt und zeigt auch in Versmold als siebenfacher Torschütze, dass er mit 33 Jahren noch exzellent Handball spielen kann. Doch trotz individueller Klasse haben die Gäste nicht den Hauch einer Chance.

Loxten beginn mit einer aggressiven 5-1-Abwehr samt starkem Keeper Pascal Welge. Und als Hemer bei 4:8-Rückstand darauf mit einer Auszeit reagieren will (15.), stellt SFL-Coach Dirk Schmidtmeier die Gäste mit einem 6-0-Verbund direkt vor eine neue Aufgabe. Die neue Formation steht sogar noch sattelfester: Im Innenblock geben Kim Harting und Jan Schröder eine Bewerbung als Türsteher ab, falls das »Nanu« irgendwann noch einmal öffnet. Denn wie gegen zwei unerbittliche Wachtposten, die am Disko-Eingang zur Stoßzeit keine Gäste mehr hereinlassen, gibt es für Hemer in dieser Phase absolut kein Durchkommen.

SFL münzt die Ballgewinne spielend leicht in eine 12:6-Führung um, die Außen Max Harnacke (am Ende acht Tore) und Timo Menger (fünf) stechen immer wieder zu. Und weil Simon Schulz klug Regie führt, ist die Partie bereits beim 17:10 zur Pause entschieden. Abgesehen von Jasper Steinlechner, der aus dem Spieltagskader gestrichen wurde, bekommen alle Spieler Einsatzzeit. Besonders Philipp Harnacke weiß diese mit fünf Toren zu nutzen.

»Die Erleichterung ist groß, dass es gleich so gut geklappt hat. Wir haben es auf den Punkt gespielt«, lobt Schmidtmeier. Der Trainer weiß, dass die nächsten Hürden in den kommenden Wochen etwas höher sein werden.

Daten & Fakten

SF Loxten: Welge (1.-44.), Possehl (44.-60.); Schäper (2), Menger (5), Stockmann (1), Har­ting, J. Patzelt (4), M. Harnacke (8), Weigel (1), N. Patzelt (1), P. Harnacke (5), Schulz (7/4), Meyer, Schröder (2).

HTV Hemer: Spiller (1.-30.), Müller (31.-60.); Voigt (3), Henkels (1), Klisch, Trattner, Briatka (7/4), Bjelanovic (7), Springer (1), Hormann, Paya (1), Brieden (1), Zechmeister (3), Frenzel (1).

Schiedsrichter: Schallenberg/Scholz (Lenzinghausen/in einem einfachen Spiel ohne Probleme).

Zeitstrafen: 0:2.

Stationen: 0:1, 2:2, 4:2 (10.), 11:5 (19.), 17:9 (HZ), 22:14, 27:16 (47.), 30:20 (53.), 36:25.

Zuschauer: 450.

So geht es weiter: So., 22.09., 17 Uhr, CVJM Rödinghausen (A).