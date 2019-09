Versmold-Peckeloh (WB/star). Am siebten Spieltag der Fußball-Landesliga hat es nun auch Peckeloh erwischt. Der SCP kassierte in Westenholz die erste Saisonniederlage, musste sich mit 0:3 (0:2) geschlagen geben.

Trainer Markus Kleine-Tebbe hatte die Startelf gegenüber dem Derbysieg gegen Steinhagen auf zwei Positionen verändert: Für den privat verhinderten Kevin Lenz kam Florian Pixa ins Team. Und anstelle von Erik Mannek begann Sercan Özdil, der vergangenen Samstag nach seiner Einwechslung überzeugt hatte.

Es entwickelte sich eine Partie auf Augenhöhe, in der zunächst die Gäste jubelten. Doch der Schiedsrichter erkannte den Treffer von Tim Mannek in der Anfangsphase nicht an. Viel ärgerlicher aus Sicht von Peckelohs Coach Markus Kleine-Tebbe: In einer eigentlich ausgeglichenen Partie kassierte sein Team vor der Pause beide Gegentreffer nach eigenen Standards. »Wir haben ganz schwach verteidigt. Und zur Krönung schauen sich beim 0:3 zwei Abwehrspieler und unser Torwart nur an, statt zu klären.« Dabei hatte Peckeloh nach dem Wechsel den Druck verstärkt und in Person von Alex Bulanov und Tim Mannek beste Chancen vergeben.

SCP: Weber; Pixa, Dieckmann, A. Bulanov, Wieland, Colak (46. E. Mannek), Weißen (66. Orhan), Ikeakhe (76. Fiß) , Özdil (81. Felsmann), T. Mannek, Shabani.

Tore: 1:0 (14.) Timo Höber, 2:0 (37.) Robin Rolf, 3:0 (81.) Robin Rolf.

So geht’s weiter: So., 29.09., 15 Uhr VfL Holsen (H).