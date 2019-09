Starke zweite Halbzeit in Rödinghausen: Marlon Meyer reißt seine Teamkollegen mit. Foto: Nico Seifert

Versmold-Loxten (WB/guf). »Irgendwie haben wir es am Ende durchgenudelt und gefühlt war es ein 35:34 für uns. Aber so richtig zufrieden mit uns selbst waren wir nicht.« Trainer Dirk Schmidtmeier gab die Empfindungen der Sportfreunde Loxten anschaulich wieder: Auf dem Papier stand ein in der Schlussphase ungefährdeter 29:24 (14:11)-Sieg beim CVJM Rödinghausen. Doch die Oberliga-Handballer hätten beim Aufsteiger gerne einen souveräneren Auftritt hingelegt.