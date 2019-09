Versmold-Loxten (WB/guf). Das Handball-Oberligaspiel der Sportfreunde Loxten beim VfL Gladbeck endete am Samstagabend vorzeitig. Ein Anhänger der Heimmannschaft war in der Halbzeitpause auf der Tribüne zusammengebrochen, die Partie wurde abgebrochen.

Es stand 14:14, als die Mannschaften wieder aus den Kabinen kamen, um in die zweite Halbzeit zu starten. »Wir haben dann mitbekommen, dass es auf der Tribüne einen Notfall gegeben hatte. Helfer und ein Notarzt kümmerten sich um den Mann, die Mannschaften wurden von den Schiedsrichtern wieder in die Kabinen beordert«, berichtete Loxtens Trainer Dirk Schmidtmeier. Nach rund 30-minütiger Behandlung in der Gladbecker Halle sei der Mann mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht worden. Weil er nach Loxtener Informationen im Gladbecker Verein sehr engagiert und nah an der Mannschaft ist, hat das Geschehen Spieler und Teamverantwortliche des VfL Gladbeck psychisch besonders stark mitgenommen. Eine Fortsetzung der Partie sei unter diesen Umständen kein Thema mehr gewesen, die Begegnung wurde abgebrochen.

Bis zur Pause waren die Loxtener nach 3:1-Führung und 6:6-Gleichstand (14. Minute) 7:10 und 9:13 (24.) in Rückstand geraten. Nach einer Umstellung auf 6-0-Deckung hatten sich die Gäste zum 13:13 und 14:14 wieder herangekämpft. Doch das wurde nach dem Geschehen in der Halbzeitpause zur Nebensache.