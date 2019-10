»Vor allem in der ersten Halbzeit war das fußballerisch, läuferisch und taktisch das Maximum. Kompliment an meine Mannschaft. So macht das richtig Bock«, geriet »MKT« regelrecht ins Schwärmen. Seine Schützlinge ließen sich auch vom verletzungsbedingten Ausfall von Kevin Lenz kurz vor der Partie (für ihn rückte Florian Pixa ins Team) nicht nervös machen und lagen schon nach 180 Zeigerumdrehungen in Führung. Der laut Kleine-Tebbe »überragende Spielzug« sorgte für noch mehr Selbstvertrauen. Peckeloh hatte die Partie fortan im Griff und ließ auch nach der Pause, als der FCO drängte, kaum einmal hochkarätige Chancen zu. Das Traumtor des erneut »nur« eingewechselten Tim Mannek zum 4:0 krönte die starke Leistung.

SC Peckeloh: Weber; Pixa, Wieland, Bulanov, Berger (84. Mehmeti) – Schnadwinkel, E. Mannek, Weißen – Özdil (71. Colak), Felsmann (58. T. Mannek), Shabani (81. Yildiz).

Tore: 0:1 (3.) Alban Shabani aus acht Metern nach »One-Touch-Fußball« über die Stationen Wieland, Özdil, Berger. 0:2 (7.) Luca Felsmann nach Einwurf und Kopfballverlängerung Wieland. 0:3 (14.) Alban Shabani per Kopf, nachdem Özdil nachsetzt. 0:4 (90.) Tim Mannek mit einem sehenswerten Volleyschuss nach Yildiz-Flanke.

So geht es weiter: Sonntag, 13. Oktober, 15 Uhr Hövelhofer SV (H).