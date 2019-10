Dieser liegt nun drei Zähler hinter dem neuen Tabellenführer Preußen Espelkamp. Doch voll überzeugt hat der Aufstiegsfavorit auch beim jüngsten glanzlosen 4:0 gegen Eidinghausen-Werste nicht. Zudem bangt der Primus um seinen Top-Stürmer Stefan Langemann, der Sonntag nach 58 Minuten mit Verdacht auf Muskelfaserriss im Oberschenkel ausgewechselt wurde.

In der aktuellen Verfassung hat Peckeloh beste Chancen, auch in den beiden kommenden Partien gegen Hövelhof und Nieheim zu punkten, so dass es am 27. Oktober auf eigenem Platz zum Kracher gegen Espelkamp kommen würde. Wie viel Potenzial der SCP zum Beispiel in der Offensive hat, unterstreichen nicht nur die acht Tore innerhalb einer Woche. Für Tim Mannek war bereits zum zweiten Mal in Folge kein Platz in der Startelf. Gleichwohl stellte der Ex-Profi nach der Einwechslung seine Klasse beim Treffer zum 4:0 unter Beweis. »Das können in der Landesliga die wenigsten«, lobte »MKT«, der in Kevin Ikeakhe (spielte in der Reserve) noch einen weiteren Trumpf im Ärmel hat. »Peckelohs klasse Stürmer haben unsere Fehler eiskalt ausgenutzt. Die sind abgezockt hoch 15«, war auch Bad Oeynhausens Coach Holm Windmann von der Qualität der Gäste beeindruckt.

Altkreisnachbar Spvg. Steinhagen hat zwar auch das fünfte Auswärtsspiel verloren. Der Aufwärtstrend nach den beiden Heimsiegen gegen Verl II und Westenholz hielt aber bei der unglücklichen 0:1-Last-Minute-Niederlage beim ambitionierten VfL Holsen an. Die Gäste, die erst in der 90. Minute den Treffer des Abend von Omar Khaled hinnehmen mussten, überzeugten mit einer aufmerksamen Defensivleistung. »Steinhagen hat das gegen den Ball wirklich gut gemacht. Wir hatten nicht viele Chancen. Allerdings musste unser Torwart kaum einmal eingreifen«, sagte Holsens Coach Sergej Bartel.

Tabellarisch war es kein gutes Wochenende für die Spvg.. Alle drei Kellerkinder Maaslingen (2:2 gegen Kaunitz), Bruchmühlen (1:0 gegen Bad Westernkotten) und Beckum (2:2 in Hövelhof) punkteten. Somit beträgt Steinhagens Vorsprung auf einen Abstiegsplatz trotz der starken Heimbilanz von vier Siegen nur fünf Punkte. Vor dem Heimspiel Sonntag gegen FC Bad Oeynhausen muss das Lüke-Team Donnerstag (20 Uhr) im Achtelfinale des Westfalenpokal-Wettbewerbs bei Landesligist SV Herbern antreten.