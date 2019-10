Obwohl die Partie wegen der Schiedsrichter-Verspätung beim zuvor angesetzten Spiel der Reserve mit 45 Minuten Verzögerung begann, obwohl der Landesliga-Referee wegen der Ähnlichkeit der Standard-Jerseys zum Hövelhofer Dress erst anpfiff, als die Peckeloher zum Ausweichtrikot ihres Damenteams (!) gegriffen hatten: Die Platzherren waren von Beginn an voll da. Bereits in den Anfangsminuten hatten sie zweimal vor dem Gästekeeper das 1:0 auf dem Fußballschuh, vergaben aber. »Da hatte ich schon etwas Angst, weil sich so was oft rächt. Aber wir haben heute offensiv richtig viel aufs Parkett gebracht«, sagte Trainer Markus Kleine-Tebbe.

Aber seine Elf zeigte kein Lampenfieber. Dass Hövelhof vergangene Saison mit 5:1 und 4:1 dominiert hatte, war an diesem sonnigen Nachmittag kein Thema mehr. Aggressiv und konsequent attackierte die gesamte Mannschaft den Gegner bei Ballbesitz, auch die Angriffsmaschinerie läuft inzwischen wie geölt. Alban Shabanis zwei Treffer zur 2:0-Führung sorgten bis zur 23. Minute schon für die Vorentscheidung. Aber auch danach ließen die Peckeloher nicht locker: Aus dem vorbildlichen »Arbeitsethos« bei gegnerischem Ballbesitz entwickelt sich immer mehr eine echte Spielfreude. Das 3:0 war mustergültig vorbereitet, vor dem 4:0 und dem 6:0 kombinierte die Offensivabteilung wie aus dem Lehrbuch. »Unsere Konsequenz vor dem gegnerischen Tor ist mittlerweile sehr gut. Aber wie wir dahin kommen und die vielen Torszenen im 16er kreieren, das ist Teamarbeit mit ganz viel Qualität«, schwärmte Markus Kleine-Tebbe.

Sein Kollege Björn Schmidt stauchte seine Elf in der Halbzeitpause gehörig zusammen: »Das ist ja Kindergarten-Pressing. Unser Torwart ist die ärmste Sau auf dem Platz.« Die drastischen Worte blieben wirkungslos, denn Peckeloh drückte weiterhin aufs Gaspedal und erhöhte noch dreimal, während Hövelhof erst in der 86. Minute den ersten gefährlichen Torschuss abfeuerte.

SC Peckeloh: Weber; Berger (63. Dieckmann), Wieland, Bulanov, Weinreich (58. Yildiz), E. Mannek, Weißen, Schnadwinkel (70. Fiß), Özdil, T. Mannek (58. Orhan), Shabani.

Tore: 1:0 (18.) Alban Shabani, unhaltbarer Flachschuss von der Strafraumgrenze; 2:0 (23./FE) Shabani nach Foul an Tim Mannek, der den Torwart schon ausgespielt hat; 3:0 (42.) Tim Mannek per Kopf nach starker Vorarbeit seines Bruders Erik über die linke Seite; 4:0 (58.) Jonas Weißen mit einem 16-Meter-Volltreffer nach toller Kombination über Erik Mannek und Shabani; 5:0 (74.) Sercan Özdil, der nach Fiß-Freistoß an den Pfosten abstaubt; 6:0 (81.) Özdil hält den Fuß hin, nachdem Fiß, Shabani und Erik Mannek die Abwehr schwindlig gespielt haben.

So geht’s weiter - Kreispokal: Mi., 16.10., 19.30 Uhr Wellensiek (A); Liga: 20.10., 15 Uhr Nieheim (A).