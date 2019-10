Richard Frimpong hat sich in der Oesterweger Vereinsfamilie pudelwohl gefühlt. Foto: Sebastian Sprenger

Die waren laut Oesterwegs Daniel Hermann auch bitter nötig: »Als Richard in Accra landete, saß er weinend und verzweifelt am Flughafen. Er hatte ja überhaupt keine Anlaufstelle. Dann hat sich ein Taxifahrer um ihn gekümmert und Richie erstmal zu sich mit nach Hause genommen.« Dank des Facebook-Beitrages habe Richard Frimpong nun sogar eine Möglichkeit auf einen Job. »Es hat sich jemand bei uns gemeldet und uns mit einer Soccer Academy vor Ort in Verbindung gebracht, die ein Deutscher dort gegründet hat. Dort sucht man aktuell personelle Hilfe, und Richie kann dort erstmal unterkommen, bekommt Essen, Trinken und Klamotten. Und vielleicht kann er sogar fest als Jugendtrainer anfangen«, berichtet Hermann. Nichtsdestotrotz sucht der Verein weiter nach Möglichkeiten, Frimpong wieder zurückzuholen. Hermann: »Das ist natürlich unser Wunsch. Aber wir müssen erstmal abwarten, wie da die Rechtslage ist.«