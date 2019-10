Hövelhofer SV - Spvg. Steinhagen. Nach drei Niederlagen in Folge (zwei in der Meisterschaft, dazu das Westfalenpokal-Aus am Donnerstag in Herbern) braucht der Neuling ein Erfolgserlebnis. »Unser größtes Problem ist die fehlende Durchschlagskraft im Angriff. Wichtig wäre es, endlich mal wieder in Führung zu gehen«, sagt Mario Lüke. Der Trainer stuft die punktgleichen Hövelhofer als Gegner auf Augenhöhe ein, plagt sich aber mit personellen Sorgen herum. So fallen gleich drei Kandidaten für die Innenverteidigung aus. Thomas Winder hat sich zuletzt beim 0:2 gegen Bad Oeynhausen eine Zerrung zugezogen. Dennis Kroos muss nach seinem Startelf-Debüt wegen Rückenbeschwerden schon wieder passen. Und Marcel von Domaros handelte sich Donnerstag nach Spielschluss wegen heftiger Schiedsrichter-Kritik eine völlig unnötige Rote Karte ein. Lüke: »Natürlich verteufele ich Marcel jetzt nicht. Doch das darf einem erfahrenen Führungsspieler nicht passieren.« Immerhin steht Finn Reda nach seinem Urlaub wieder zur Verfügung.

FC Nieheim - SC Peckeloh. »Am Sonntag haben wir noch den Kopf geschüttelt und nicht verstanden, dass eine so gute Mannschaft wie Nieheim 0:9 in Beckum verlieren kann«, sagt SCP-Coach Markus Kleine-Tebbe. Mittwoch dann kassierten seine Schützlinge selbst nach starken Auftritten in der Meisterschaft eine 1:6-Pokalklatsche bei Bezirksligist VfR Wellensiek. Der Trainer ist aber nicht nachtragend: »So eine Leistung dürfen wir nie wieder zeigen. Dennoch vertraue ich weiter jedem einzelnen Spieler.« Welches Team kehrt in die Erfolgsspur zurück? Peckeloh winkt bei einem Sieg der Sprung auf Platz zwei – passend zum Topspiel eine Woche später gegen Spitzenreiter Espelkamp. So weit will Kleine-Tebbe aber (noch) nicht denken, warnt vielmehr vor einem Gegner, der viele schnelle, gut ausgebildete Spieler in seinen Reihen habe. Pixa, Lenz, Sander und Timke fallen aus.