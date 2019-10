Von Gunnar Feicht

Steinhagen/Versmold (WB). Zwei Landesliga-Resultate, die an diesem verregneten Oktober-Sonntag zum Wetter passen: SC Peckeloh verbaut sich mit der 1:4-Schlappe beim FC Nieheim die Chance auf ein echtes Gipfeltreffen mit Spitzenreiter Espelkamp, die Fußballer der Spvg. Steinhagen kassieren mit 0:2 beim SV Hövelhof die fünfte Pflichtspiel-Niederlage in Folge. Und das ohne jeden Torerfolg...

FC Nieheim - SC Peckeloh 4:1 (1:1). Die Peckeloher schienen an die starken Auftritte der jüngsten drei Punktspiele (14:0 Tore) anzuknüpfen. Schon in der 3. Minute verpasste Erik Mannek (knapp drüber) nur haarscharf die Führung, in der 7. bediente der Youngster Sercan Özdil zum 1:0. Und in der 16. zeigte der Schiedsrichter nach Foul an Gilles Berger auf den Elfmeterpunkt. Doch der sonst so treffsichere Alban Shabani scheiterte an FC-Keeper Pisarenko. »Ein 2:0 wäre vielleicht schon vorentscheidend gewesen, aber das passiert im Fußball halt. Mit dem Ausgleichstor und den immer schlechter werdenden Platzverhältnissen hat der Gegner dann besser ins Spiel gefunden«, sagte Markus Kleine-Tebbe.

Der Rasenplatz verwandelte sich im Dauerregen zunehmend in eine Rutschbahn – »Nieheim hat das sicherlich auch besser angenommen und verdient gewonnen«, kommentierte der SCP-Coach den weiteren Verlauf. Der spiel- und kampfstarke Aufsteiger vergab unmittelbar vor der Pause noch das 2:1, ließ die Führung aber nach knapp einer Stunde per 18-m-Freistoß folgen. Alexander Bulanov hatte kurz darauf zweimal (60. und 63.) die Chance zum 2:2. Doch in Hälfte zwei legte Nieheim die zuletzt so gefährliche SCP-Offensive an die Kette und erhöhte noch zweimal.

SC Peckeloh: Weber - Berger, Wieland, Bulanov, Weinreich - E. Mannek (76. Colak), Schnadwinkel, Weißen (66. Felsmann) - Özdil (82. Fiß), Mannek, Shabani.

Tore: 0:1 (7.) Sercan Özdil, vollendet eiskalt nach Zuspiel von Erik Mannek in die Spitze; 1:1 (35.) Jonathan Kros nach starker Vorarbeit von Cesa, der Tom Weber ausspielt und vors Tor zurücklegt; 2:1 (58.) Philippe Soethe per Freistoß; 3:1 (74.) Vincenzo Cesa, hält nach Parade von Tom Weber und einem Nieheimer Nachschuss ans Lattenkreuz den Kopf hin; 4:1 (80.) Tobias Puhl in Torjäger-Manier.

Bes. Vorkommnis: Shabani scheitert per Elfmeter an Pisarenko (18.)

So geht’s weiter: So., 27. Oktober, 15 Uhr Pr. Espelkamp (H).

Hövelhofer SV - Spvg. Steinhagen 2:0 (1:0). Immer wieder fallen Schlüsselspieler aus, Sonntag fehlten Winder, von Domaros und Rajic: Die Spvg. ist qualitativ und quantitativ mit ihrem knappen Kader durch die Doppelbelastung Meisterschaft/Pokal am Limit. »Wir hatten uns viel vorgenommen, Hövelhof ist normalerweise mit uns auf Augenhöhe. Aber unter diesen Umständen gewinnt unser Gegner die entscheidenden Zweikämpfe, wir gewinnen kaum ein Kopfballduell, sichern nicht richtig ab. Da kommen viele Kleinigkeiten zusammen.« So begründete Trainer Mario Lüke, warum seine Elf nach gutem Start dann mit dem 0:1-Rückschlag (8.) schnell den Faden verlor und insgesamt offensiv harmlos blieb.

Abgesehen von zwei Gelegenheiten für den diesmal als Sturmspitze aufgebotenen Vitali Wolf und Distanzschüssen von Pascal Hanna drohte dem Hövelhofer Tor wenig Gefahr. Auf der Gegenseite musste Julian Pohlmann in der zweiten Halbzeit noch zwei-, dreimal retten und hatte - als zusätzlicher Stürmer beim Eckball aufgerückt - per Kopfball (90./knapp drüber) die beste Spvg.-Chance. Dass auch noch Jonas Böhme mit einer Knöchelverletzung ausschied und Marvin Gellermann die fünfte Gelbe Karte kassierte, passt ins derzeit triste Steinhagener Bild.

Spvg.: Pohlmann - Hornberg, Sulaiman, Deli Oglu (84. Shin), R. Schäfer - Böhme (72. L. Schäfer), R. Cinar - Hanna, Aygün (63. Reda), Gellermann - Wolf.

Tore: 1:0 (8.) Jonas Martens, Kopfball nach Flanke von rechts; 2:0 (90.+3) Daniel Lienen, Konter gegen die aufgerückte Abwehr.

So geht’s weiter: So., 27. Oktober, 15 Uhr FC Nieheim (H).