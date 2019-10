Steinhagen/Versmold (WB/guf). Der Tabellenführer kommt: Am Sonntag haben die Zuschauer des SC Peckeloh Gelegenheit, das sportliche Aushängeschild des von zahlungskräftigen Sponsoren befeuerte »Projekts Preußen Espelkamp« in Aktion zu erleben. Auch Spvg. Steinhagen hat in der Fußball-Landesliga Heimrecht – und steht gegen Nieheim unter Druck.

SC Peckeloh - FC Preußen Espelkamp. Mit 27 Punkten aus elf Spielen und 38:9 Toren Tabellenführer - die namhaft verstärkte Preußen-Elf steht da, wo sie jeder Landesliga-Beobachter erwartet hat. Ex-Regionalliga-Angreifer Stefan Langemann (11 Treffer) und sein Sturmkollege Henrik Bartsch (10) belegen Platz zwei und drei der Liga-Torjägerliste – hinter Peckelohs Alban Shabani (12). Der SCP-Goalgetter und seine Kollegen wollen dem Liga-Krösus nur zu gerne ein Schnippchen schlagen.

Peckelohs Trainer muss seine Elf nicht zusätzlich motivieren. Allein der Status des Gegners stachelt den Ehrgeiz an. Markus Kleine-Tebbe: »Ich habe großen Respekt vor den Sponsoren und den Leuten im Espelkamper Verein, die den Fußball auf unserer Ebene attraktiver machen wollen und sich das Ziel Oberliga stecken. Aber wenn ich der FC Bayern der Liga bin, muss ich auch damit leben, dass jeder Gegner alles reinhaut, um mir die Punkte abzujagen.« Dass sich FC-Trainer Tim Daseking darüber zuweilen beschwert, kann Kleine-Tebbe nicht nachvollziehen.

Seine Elf schickt der Coach mit einer mutigen Marschroute ins Spiel, aber der Respekt vor der geballten Regionalliga-Erfahrung im Gästeteam ist natürlich ebenfalls groß: »Wir werden sicherlich nicht so hoch pressen, sondern etwas tiefer stehen als in den letzten Heimspielen. Espelkamp ist offensiv bärenstark und bei Standards gefährlich, aber ich bin von meiner Mannschaft zu 1000 Prozent überzeugt.«

Spvg. Steinhagen - FC Nieheim. »Wir müssen die schwierige Situation annehmen und uns umso mehr in das nächste Spiel reinbeißen. Dann wird auch der Tag kommen, an dem wir das nötige Glück wieder erzwingen.« Mario Lüke hofft, dass es am Sonntag so weit ist. Denn im Training kann Steinhagens Coach auch nach vier Punktspielniederlagen in Folge keine Anzeichen von Resignation feststellen.

Angesichts der vielen Ausfälle wartet gegen Peckeloh-Bezwinger Nieheim aber eine schwere Prüfung, daran gibt es am Cronsbach keine Zweifel. Von Domaros (Rote Karte) und Gellermann (fünfte Gelbe) sind gesperrt, Winder (Oberschenkel) und Rajic (Muskelverletzung) ebenfalls nicht einsatzfähig. Weil zudem Ridvan Cinar angeschlagen ist, muss jeder im verbleibenden Kader die Leistungsgrenze ein Stück weiter hinausschieben, damit der Oktober nicht ohne jeden Punktgewinn endet und zum ersten Mal seit dem 29. September (3:0 gegen Westenholz) wieder ein Sieg gelingt.

Den FC Nieheim betrachtet Mario Lüke als Wundertüte und jederzeit gefährlichen Gegner: »Die haben einige versierte Dribbler, aber offenbar auch genug Leute, die sich in den Dreck schmeißen können, wie sie beim 4:1 gegen Peckeloh bewiesen haben.«