Überragende erste Halbzeit in der Gelsenkirchener Sporthalle Schürenkamp: Marian Stockmann nutzt die Sperre von Jasper Steinlechner zu einem seiner sieben Tore bis zur 20. Minute. Foto: Nico Seifert

Dabei brachte Linkshänder Marian Stockmann mit einer überragenden ersten Halbzeit die Sportfreunde auf Kurs: »Nach drei nicht so guten Spielen ist bei ihm hoffentlich der Knoten geplatzt. In der ersten Hälfte hatte er nicht einen Fehlwurf«, sagt Trainer Dirk Schmidtmeier.

Zweiter Garant für die frühzeitige Vorentscheidung mit einer 17:10-Pausenführung war die starke Deckungsleistung. Als es im Angriff in den ersten fünf Minuten noch nicht gut lief, meldete sich auch Keeper Pascal Welge gleich mit einigen Paraden im Spiel an. Nach vier Minuten parierte er den ersten Schalker Siebenmeter, 50 Sekunden später gelang Stockmann endlich der erste Loxtener Treffer zum 1:0. Und bis zum 11:5 (20.) schrieb sich der Halbrechte sechs weitere Zähler auf seinem persönlichen Torkonto gut. »Simon Schulz hat ihn zumeist sehr gut in Szene gesetzt«, lobte Schmidtmeier das Zusammenspiel im Rückraum.

Ein weiterer Pluspunkt war das überzeugende Überzahlspiel. Bereits vor der Pause zogen die Loxtener vier gegnerische Zeitstrafen und nutzten die zahlenmäßige Überlegenheit konsequent aus. Als die Sportfreunde in Überzahl mit zwei Kreisläufern agierten, erlitt allerdings Malte Weigel Ende der ersten Halbzeit eine Kaspelverletzung am rechten Zeigefinger - genaue Diagnose noch offen.

Im zweiten Durchgang geriet die klare Führung nicht mehr in Gefahr, der Vorsprung pendelte zwischen sechs und zehn Toren. »Wir haben unser Pensum souverän runtergespielt, das war eine ordentliche Leistung«, bescheinigte der Trainer seiner Crew eine konzentrierte Vorstellung. Die Schalker blieben allerdings auch zu harmlos, um Loxtens stabile Formation aus der Spur zu bringen.

SF Loxten: Welge, Possehl; Schäper (3), Menger (3), Stockmann (8), Harting, J. Patzelt (2), M. Harnacke (2), Weigel (1), N. Patzelt (3), Schulz (4/4), Meyer (2), Steinlechner (2), Schröder.

Siebenmeter: Schalke 3 von 4, Loxten 4 von 6 (Schulz, angeblich übergetreten; Meyer verwirft).

Zeitstrafen: Schalke 7, Loxten 3 (Schröder 2, Harting).

Stationen: 0:2, 1:4 (10.), 5:6 (14.), 5:11 (20.), 8:12 (25.), 10:17 (30.) - 11:19, 15:21 (44.), 15:24 (45.), 17:27 (53.), 19:29, 21:30.

So geht’s weiter: Sa., 2. November, 18 Uhr Haltern-Sy. (H).