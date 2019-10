Von Stephan Arend

Spitze waren im Wöstenstadion allerdings mit wenigen Ausnahmen allein die Gäste. Um Espelkamp zumindest zu ärgern, hätte jeder einzelne SCP-Spieler 100 Prozent abrufen und das Spielglück auf Seiten der Gastgeber sein müssen. Doch stattdessen zappelte der Ball bereits nach wenigen Sekunden im Peckeloher Netz. Daniel Schnadwinkel ließ sich direkt nach dem Anstoß genau die Zehntel Sekunde zu viel Zeit, die man gegen die Top-Mannschaft der Liga nicht hat. Sein Pass wurde geblockt, es folgte ein Freistoß für die Preußen, den Lennart Madroch in den Winkel zirkelte. Apropos Madroch: Espelkamps zweifacher Torschütze war in der vergangenen Saison Stammspieler des Regionalligisten VfB Oldenburg. Stefan Langemann, der gestern drei Treffer erzielte, kickte vor einem Jahr für Verl ebenfalls noch in der vierten Liga. »Wenn man nach einer Minute gegen eine solche Truppe das 0:1 kassiert, dann wird es natürlich mega schwer. Bei vielen Gegentoren waren wir viel zu lieb. Das war kein Männerfußball«, kritisierte ein ernüchterter SCP-Coach Markus Kleine-Tebbe, dem die letzten Gegentore endgültig die Laune verdarben: »Das war schon Aufgeben und das wird bei uns nicht akzeptiert.«

Was die nackten Zahlen allerdings nicht ausdrückten: Peckeloh hielt in beiden Halbzeiten phasenweise mit und hatte vor der Pause in Person von Jonas Weißen, Alban Shabani und allen voran Tim Mannek (freigespielt von seinem auffälligen und überzeugenden Bruder Erik) gute Chancen. »Wenn wir schnell den Anschlusstreffer erzielen, haben wir noch eine Chance«, sagte Fußball-Obmann Jan Fahrenwald in der Pause. Der frühe Treffer nach Wiederanpfiff fiel dann allerdings auf der »falschen« Seite.

Es spricht für den SCP, dass er beim Stande von 0:3 nicht Beton anrührte und keineswegs nur noch reagierte, um einzig und allein die Niederlage in Grenzen zu halten. Kleine-Tebbe wechselte offensiv. Seine Schützlinge spielten mit und suchten ihr Heil auch in der Offensive. In der 61. Minute trumpfte Peckeloh sogar einmal wahrhaft meisterlich auf, als Alban Shabani nach einer überragenden Kombination mit zwischenzeitlichem Hackentrick über die Stationen Erik Mannek, Ikeakhe und Schnadwinkel zum 1:3 abschloss. Kurzzeitig war nun Feuer im Spiel. Doch im Stile einer Klasse-Mannschaft und in Person ihrer Topspieler Lange­mann und Madroch schlugen die Preußen per Doppelpack postwendend zurück (67./69.) und zogen ihrem Gegner den Zahn.

SC Peckeloh: Weber; Weinreich, Dieckmann (56. Felsmann), Wieland, Bulanov – E. Mannek (72. Colak), Schnadwinkel (69. Orhan), Weißen (56. Ikeakhe) – Özdil, T. Mannek, Shabani.

Tore: 0:1 (1.) Lennart Madroch per Freistoß aus 22 Meter in den Winkel. 0:2 (30.) Stefan Langemann zieht mit einem schnellen Antritt von recht nach innen und trifft ins lange Eck. 0:3 ( 49.) Bennett Heine, der von Manske frei gespielt wird. 1:3 (61.) Alban Shabani aus kurzer Distanz nach sehenswerter Kombination über E. Mannek, Ikeakhe und Schnadwinkel. 1:4 (67.) Stefan Langemann, der auch SCP-Keeper Tom Weber ausspielt. 1:5 (68.) Lennart Madroch nach Ballverlust von Schnadwinkel im Spielaufbau. 1:6 (72.) Stefan Langemann per Elfmeter nach Foul von Weber. 1:7 (87.) Henrik Bartsch mit einem Kopfball nach Rechtsflanke.

So geht es weiter: Sonntag, 3. November, 14.30 Uhr RW Maaslingen (A).