Von Stephan Arend

Halle (WB). Damit kann der SC Peckeloh gut leben. Der aktuelle Tabellendritte der Fußball-Landesliga tritt als Favorit beim 21. Hallenfußball-Altkreismasters in der Versmolder Sparkassen-Arena (26. bis 28. Dezember) an. Die Vorrunde ist nun im Sportlerheim von Ausrichter SG Oesterweg ausgelost worden. Glücksfee war Horst Kleine-Tebbe, der das Masters einst mit ins Leben gerufen hat.

Seriensieger Peckeloh (Gewinner 2011, 2014, 2015, 2016, 2018) hat nach dem überraschenden Halbfinal-Aus 2017 im Vorjahr die Kräfteverhältnisse im heimischen Fußball wieder zurechtgerückt und tritt nach dem 6:2-Finalsieg gegen Spvg. Steinhagen als fünfmaliger Hallen-Champion und Titelverteidiger an. Der letzte Erfolg von Rekordsieger Steinhagen (neun Titel) liegt nun schon sechs Jahre zurück. Der Triumph von A-Ligist SV Häger 2017 zeigt jedoch, dass trotz der SCP-Dominanz der vergangenen Jahre in der Halle immer eine Überraschung möglich ist. Am Modus mit 14 Teams hat sich nichts verändert, weil TFC Werther zwar wieder am Spielbetrieb teilnimmt, aber nicht für das Hallen-Spektakel gemeldet hat.

Das Masters hat sich schon vor dem Umzug in die Versmolder Sparkassen-Arena zum Winter-Höhepunkt in der heimischen Sportszene gemausert. Die Endrunde wird erneut vor voller Tribüne (es ist Platz für 800 Zuschauer) in stimmungsvoller Atmosphäre über die Bühne gehen. Ist in der Vorrunde der Eintritt weiterhin frei, müssen ab dem Viertelfinale Einlass-Bändchen erworben werden. Jeder Endrunden-Teilnehmer erhält für seine Spieler und Zuschauer ein Kontingent von 40. Die restlichen Bändchen werden ausschließlich im Vorverkauf abgesetzt. Eine Tageskasse wird es nicht geben. Kinder bis zwölf Jahre, für die der Eintritt frei ist, finden in begrenzter Zahl Einlass.

Vorrunde Gruppe 1

SG Oesterweg

TSV Amshausen

FC Türk Sport Steinhagen

SC Halle

Donnerstag, 26. Dezember, 17

bis 19.10 Uhr (1 x 15 Minuten)

Vorrunde Gruppe 2

Spvg. Steinhagen

Espanol Versmold

SV SG Hesseln

BV Werther

Donnerstag, 26. Dezember,

19.30 Uhr bis 21.40 Uhr

(1 x 15 Minuten)

Vorrunde Gruppe 3

Spvg. Versmold

SC Peckeloh

TuS Solbad

SV Häger

TG Hörste

TuS Langenheide

Freitag, 27. Dezember, 17 bis

21 Uhr (1 x 10 Minuten)

Endrunde

Viertelfinale

15.00 Uhr: 1. Gr. 1 - 3. Gr. 3

15.30 Uhr: 1. Gr. 2 - 2. Gr. 3

16.00 Uhr: 1. Gr. 3 - bester 3. 1/2

16.30 Uhr: 2. Gr. 1 - 2. Gr. 2

Halbfinale

17.oo Uhr: Sieger VF 1 -VF 3

17.40 Uhr: Sieger VF 2 - VF 4

Einlagespiel

18.10 Uhr: Oesterweg - SCP (F)

Endspiel

18.10 Uhr: Sieger HF 1 - HF 2

Frauen-Masters

In Oesterweg hat Patrick Hartmann, Vorsitzender des Kreis-Fußball-Ausschusses, am Montag-Abend auch das 18. Frauen-Hallenfußball-Masters ausgelost, das am 11./12. Januar 2020 in der Sporthalle der Kuhlo Realschule in Bielefeld ausgetragen wird. Ausrichter ist Vorjahressieger SC Bielefeld, obwohl dieser keine Frauen-Mannschaft mehr für den Spielbetrieb gemeldet hat und so auch den Masters-Titel nicht verteidigen kann. Die 15 Mannschaften treten zunächst in drei Vorrunden an. Der Sieger vertritt den Fußballkreis auf Verbandsebene beim FLVW-Pokalwettbewerb.

Vorrunde Gruppe 1

TuS Ost Bielefeld

SC Halle

TuS Eintracht Bielefeld

TSV Amshausen

SV Gadderbaum

Vorrunde Gruppe 2

SC Peckeloh

TuS Langenheide

TuS Solbad

Spvg. Steinhagen

DSC Arminia II

Vorrunde Gruppe 3

BV Werther

SV Häger

VfL Theesen

SV Ubbedissen

VfL Schildesche