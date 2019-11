Von Sören Voss

Versmold-Loxten (WB). Die A33 wird erst am Montag offiziell eingeweiht, doch schon vor dem historischen Lückenschluss fährt SF Loxten in der Handball-Oberliga permanent auf der Überholspur. Dem jüngsten Gegner HC TuRa Bergkamen haben die Frösche beim 37:23 (20:11) frühzeitig die Rücklichter gezeigt und gleichzeitig ihr Punktekonto auf 14:0 ausgebaut.

Wäre rund um den Bau der A33 alles so reibungs gelaufen wie am Samstag bei den Sportfreunden, dann würde der Verkehr schon seit Jahren rollen. Loxten hat gegen den Aufsteiger das richtige Setup gewählt, attackiert Dimitrij Stukalin und Pascal Terbeck frühzeitig und kommt schnell zu Ballgewinnen. Nach 15 Minuten läuft der SFL-Motor auf Hochtouren und am Limit, ein 9:0-Lauf zum 19:7 (27.) sorgt früh für eine Vorentscheidung.

In einem Autorennen hätte man Bergkamen die blaue Flagge zur Warnung vor Überrundungen gezeigt, denn für den Liga-Neuling geht alles etwas zu schnell. Immer wieder landen Querpässe im Seitenaus oder in den Fängen der Loxtener Abwehr um Keeper Marco Possehl.

Dazu haben die Gäste Probleme mit dem Rückwärtsgang, was SFL-Flügelflitzer Max Harnacke mit brutaler Quote bestraft. Der Rechtsaußen versenkt alle zehn Würfe im Ziel. »Ich weiß gar nicht, wann mir das zuletzt gelungen ist. Es tut gut, dass wir nach den Kampfspielen gezeigt haben, dass wir auch schönen Handball spielen können«, freut sich Harnacke.

Aber auch aus dem Rückraum ist Loxten gefährlich, weil Jan Schröder erstmals überhaupt in dieser Saison seine PS richtig auf die Straße bringt. Sechs seiner acht Treffer erzielt der Shooter vor der Halbzeit und lässt außerdem mit spektakulären Anspielen die Loxtener Fans unter den 600 Zuschauern regelmäßig eskalieren. Sein Pass hinter dem Rücken landet so bei Timo Menger, der den Ball von außen als Heber zum 20:8 ins Netz lupft (28.).

Danach bringt SFL die Führung locker über die Runden. Die zweite Halbzeit erinnert an ein freies Training: Loxten muss nicht zwingend auf der Ideallinie fahren und kann für personelle Experimente den Fuß vom Gas nehmen. Den Fröschen fehlt zwar der letzte Torhunger, dafür entschädigen sie ihre Fans mit sehenswerten Toren.

»Ich bin total zufrieden und superstolz auf die Truppe«, lobt Trainer Dirk Schmidtmeier, denn »sie haben geglüht bis in die Haarspitzen, alles hat funktioniert. Wir hätten noch höher gewinnen können, aber das ist jetzt egal.«

Wichtiger wird es in zwei Wochen, wenn es gegen den ebenfalls verlustpunktfreien Spitzenreiter ASV Hamm II um die Pole Position der Oberliga geht. Zuvor steht aber ein Boxenstopp im Westfalenpokal an, bei dem einige Stammspieler geschont werden sollen. Nach sieben Spielen auf der Überholspur der richtige Zeitpunkt, um den Tank wieder aufzufüllen.

Daten & Fakten

SF Loxten: Possehl (1.-60.), Welge (nur bei 7m); Harnacke (10), Schröder (8), Schäper (3), Stockmann (3), J. Patzelt (3), Menger (3), N. Patzelt (2), Schulz (2/1), Steinlechner (1), Meyer (1), Harting (1), Gaedtke.

TuRa Bergkamen: Walter, Banaschak, Nowaczyk (1/1), Rossfeldt (2), Terbeck (6), Webers (1), Kauer, Stukalin (4/2), Kamaric, Domanski (4), Fülber (2), Saarbeck (3), Kurschus.

Stationen: 3:1 (5.), 7:4 (11.), 10:7, 19:7 (27.), 20:11 (HZ), 22:14, 26:16, 33:18 (50.), 37:23.

Zeitstrafen: 3:4.

Zuschauer: 600.

So geht’s weiter: Sa., 23.11., ab 12 Uhr Westfalenpokal-Endrunde in Möllbergen.