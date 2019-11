Versmold-Peckeloh (WB/guf). Bei SuS Bad Westernkotten hat der SC Peckeloh in der Vergangenheit zumeist schlecht ausgesehen. Doch beim überzeugenden 4:1 (3:1)- Sieg an diesem Sonntag ließ sich der Fußball-Landesligist auch von zwei Nackenschlägen in der ersten halben Stunde nicht aus der Bahn werfen.