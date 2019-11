Versmold-Peckeloh (star). Es läuft rund bei Fußball-Landesligist SC Peckeloh, der am Samstag in der vorgezogenen Partie gegen SV Eidinghausen-Werste Platz zwei erobern will. Die Verantwortlichen haben sich nun mit Trainer Markus Kleine-Tebbe auf eine Vertragsverlängerung geeinigt.