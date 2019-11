Versmold-Peckeloh (WB/guf). Markus Kleine-Tebbe wird (wie am Freitag berichtet) beim SC Peckeloh auch in der Fußballsaison 2020/21 als Trainer die Anweisungen geben. Warum es ihm derzeit im sechsten Jahr »unheimlich viel Spaß macht« beim Fußball-Landesligisten, will die SCP-Elf an diesem Samstag (16 Uhr) im vorgezogenen Heimspiel gegen SV Eidinghausen-Werste zeigen.