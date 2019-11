Auch über den Kreis (in Aktion: Dennis Freilich) will TuS Brockhagen Samstag erfolgreicher spielen als zuletzt. Foto: Gunnar Feicht

Versmold/Steinhagen (WB/guf). 2014 holte sich die Spvg. Steinhagen als erster Gewinner nach der Reform des Wettbewerbs den Handball-Westfalenpokal. Oberligist SF Loxten will es dem Nachbarn an diesem Samstag in Möllbergen gleichtun. Am ansonsten punktspielfreien Wochenende hofft Verbandsligisten TuS Brockhagen im Nachholspiel endlich auf den ersten Heimsieg.

Westfalenpokal-Endrunde mit SF Loxten: Drei Oberligisten und Landesligist Westfalia Halingen aus Menden im Sauerland treffen sich am Samstag als Vorrundensieger, um den Cupsieger zu ermitteln, der ab Januar an der ersten Runde zum Deutschen Amateurpokal teilnimmt. Die Loxtener werden zwar nicht in Bestbesetzung auflaufen und gehen mit Blick auf den darauffolgende Liga-Gipfel in Hamm kein Risiko ein. Aber der Turnierfavorit startet mit großem Ehrgeiz in die drei Spiele à 40 Minuten: »Wir haben uns vorbereitet, wollen uns vernünftig präsentieren und möglichst als Pokalsieger weiterkommen«, fasst Trainer Dirk Schmidtmeier die Zielsetzung zusammen.

In der Sparkassen-Arena von Porta Westfalica-Möllbergen trifft Loxten um 12 Uhr zum Auftakt auf Gastgeber TuS (8:8 Punkte in der Liga), gegen den es im Heimspiel um Punkte Anfang Oktober einen 22:19 (13:7)- Sieg gab. Auch den zweiten Gegner Soester TV (9:7 Punkte) hat SFL diese Saison schon besiegt - 24:23 (11:10) im Auswärtsspiel am 10. November. Die Partie wird nach einem Spiel ohne Loxtener Beteiligung um 15.15 Uhr angepfiffen. Unmittelbar danach folgt das Duell mit dem Außenseiter des Viererturniers, Verbandsliga-Absteiger Westfalia Halingen. »Der Handball-Kultverein im Mendener Norden« (so die Eingenwerbung auf der Facebook-Seite) rangiert in der Landesliga-Staffel 4 derzeit nur auf Platz zehn.

Wie angekündigt gönnen die Loxtener Kim Harting und Jan Patzelt eine Pause, Malte Weigel fehlt weiter wegen einer Handverletzung und Jan Schröder (Erkältung) konnte Donnerstag nicht trainieren. Aus der »Zweiten« fahren die Kreisläufer Marcel Hermann und Jan Philipp Gaedtke mit.

n Zum Oberliga-Spitzenspiel Samstag, 30. November bei ASV Hamm II fährt ein Fanbus der Sportfreunde Loxten. Abfahrt: 17.30 Uhr Sparkassen-Arena Versmold. Verbindliche Anmeldungen bei Ingo Walwei (05423/204367).

Verbandsliga: TuS Brockhagen - LIT Tribe Germania II. »Der nächste sehr gute Gegner in einem Heimspiel, aber natürlich wollen wir endlich den Bann brechen.« Trainer Timo Schäfer und sein Team haben sich für den vierten Anlauf vor eigenem Publikum fest den ersten Heimsieg der Saison vorgenommen (Anwurf Samstag 19.15 Uhr). Der Auswärtserfolg von Emsdetten dient dabei als Vorlage: »Yannick Sonntag und Fabian Raudies waren unsere Haupttorschützen, aber sie sind vor allem deshalb zu ihren Erfolgsquoten gekommen, weil alle zusammen den Ball schnell gemacht und die Chancen kreiert haben«, sagt Schäfer.

Deshalb fordert er mehr Konzentration und Präzision im Angriffsspiel als in den Heimspielen zuvor. LIT II (voraussichtlich mit dem Steinhagener Nachwuchsmann Hannes Kraßort) hat nach einem 6:0-Punkte-Start inzwischen »nur« 8:6 auf dem Konto, führte aber zuletzt bei der knappen 31:33-Niederlage in Altenbeken zur Pause 16:11 und hat dank der Nachwuchs-Kooperation mit TuS N-Lübbecke viel Potenzial. Beim TuS fehlen wohl weiterhin die verletzten Philipp Süllwold, Jannik Wortmann und Moritz Kröger. Paul Blankert ist nach seiner Sperre wieder dabei.