Versmold-Loxten (WB/guf). Die Sportfreunde Loxten sind Westfalenpokalsieger und nehmen am Deutschen Amateurpokalwettbewerb teil. Beim Endrundenturnier besiegten die Handballer zwei Oberliga-Rivalen – Gastgeber TuS Möllbergen (20:18) und Soester TV (33:12). Das reichte zum Titelgewinn, denn Landesligist Westfalia Halingen, ebenfalls für das Final Four qualifiziert, hatte als krasser Außenseiter auf die Anreise verzichtet.

Deshalb standen die Loxtener schon nach zwei Partien als Sieger fest. Turnierleiter Wolfgang Budde vom Handballkreis Minden/Lübbecke überreichte den stattlichen »Pott«, denn Andreas Tiemann, Vize-Präsident Spieltechnik des HV Westfalen war noch nicht in der Halle, weil er sich am ursprünglichen Spielplan orientiert hatte.

Nach der Spvg. Steinhagen, die 2014 Westfalenpokalsieger wurde, holten die Loxtener seit der Neuorganisation des Wettbewerbs die Trophäe als zweiter Verein in den Altkreis. Träumen die Frösche jetzt von einer Reise nach Hamburg, wo im April der deutsche Amateurpokal-Sieger jeweils im Vorprogramm des DHB-Pokalfinales der Profis ermittelt wird? »Wir freuen uns zunächst mal über den Titelgewinn und wollen auch auf Bundesebene so weit wie möglich kommen. Die Erfahrung zeigt, dass die Oberliga-Westfalen bundesweit eine der stärksten ist. Jetzt hoffen wir natürlich auf Losglück und ein attraktives Heimspiel«, blickt Trainer Dirk Schmidtmeier voraus.

Je nachdem, ob alle 22 Landespokalsieger bis zum 22. Dezember beim DHB melden, könnte es am 4./5. Januar noch Qualifikationsspiele geben. Fest steht, dass 16 Mannschaften am 25. Januar 2020 das Achtelfinale bestreiten, es folgen Viertel- und Halbfinale im Februar und März - im Idealfall also drei reichen also drei Siege bis zum Finale in Hamburg...

Gegen den TuS Möllbergen landeten die Loxtener Samstag in 40 Minuten Spielzeit einen Start-Ziel-Sieg. Nach dem 11:7 (Halbzeit) und 13:9 war es beim 13:12 und 15:14 wieder eng. Auch das 18:14 (34.) entschied die Partie noch nicht, denn nach Zeitstrafen gegen Jan Schröder und Simon Schulz verkürzte der TuS auf 17:18 (38.). Aber Marlon Meyer und Schröder trafen noch zweimal. Gegen den ersatzgeschwächten Soester TV hatte Loxten über 7:1 (9.), 12:3 und 24:6 (27.) ganz fest das Heft in der Hand. Auch Jan-Philipp Gädtke und Marcel Hermann, die für Kim Harting, Jan Patzelt und Malte Weigel eingesprungenen Spieler der »Zweiten«, trafen. Nicht dabei war Samstag Kim Harting, doch der hatte mit seiner Familie am Sonntagmorgen Grund zur Freude: Um 7.06 Uhr erblickte Filius Joshua das Licht der Welt - bereit, die Handballtradition der Hartings fortzusetzen.