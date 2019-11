Von Jens Horstmann

Denn der Sieg war so hart erarbeitet wie verdient. Zugegeben, die Gäste kamen personell arg dezimiert an die Wöste, machten aus ihren Möglichkeiten aber das Beste und hatten vor allem zu Beginn auch einige Abschlussmöglichkeiten. Aber die Pausenführung durch den clever platzierten Freistoß von SVEW-Sturmführer Yasin Köse war dennoch schmeichelhaft. Denn schon vor dem 0:1 hatte der SCP durch Sercan Özdil (4.), Alban Shabani (16.) und Tim Mannek (34.) einige hochkarätige Torchancen, um in Führung zu gehen.

Doch auch der Rückstand zur Pause ließ die Mannschaft von Markus Kleine-Tebbe nicht verzagen. Die Halbzeitpause hatte daher auch etwas Symbolkraft. Schon Minuten vor dem Wiederanpfiff warteten die Gastgeber bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt auf die Gäste, die sich in aller Ruhe aufwärmten.

Als Schiedsrichter Mehmet Ercan die Partie wieder freigab, wirkte es, als hätte er den SCP förmlich von der Leine gelassen. Peckeloh presste über den gesamten Platz und setzte jedem Ball nach. Der schnelle Ausgleich beflügelte die Gastgeber natürlich (51.). Stellvertretend für den Powerfußball stand dann das 2:1, als der SCP den Ball früh eroberte und so eine 5:2-Angriffsaktion kreierte, die Erik Mannek veredelte (69.). Doch dann lief der SCP-Motor etwas zu heiß. Eriks Bruder Tim sah binnen vier Minuten zweimal Gelb, als er sich zunächst kurz über einen Pfiff erregte und wenig später einen Ball noch mal stoppte, was der Schiedsrichter als Zeitspiel wertete.

Kann man die Ampelkarte gegen Mannek noch als (sehr) kleinlich bewerten, so lag der Unparteiische wenig später goldrichtig. Denn natürlich köpfte sich SVEW-Verteidiger Marvin Blöbaum den Ball ganz klar an den eigenen Arm. Doch was so unglücklich aussah, ist nach der neuen Handspielregel nicht mehr zu bestrafen. Peckelohs Co-Trainer Jan Fahrenwald sah es anders (»Mann, seid ihr blind«) und bekam dafür die Rote Karte. In der Schlussphase waren die Peckeloher dem 3:1 dennoch deutlich näher, als die Gäste dem Ausgleich. Denn auch in Unterzahl powerte der SCP weiter und machte den Verlust von Mannek mühelos wett.

Entsprechend zufrieden war »Tanne« Fahrenwald nach dem Spiel: »Wir sind mit 30 Punkten Zweiter und haben jetzt schon mehrfach ein Spiel in der zweiten Halbzeit gedreht. Die Moral der Mannschaft ist einfach super.« Zu den Platzverweisen meinte Fah­renwald: »Bei Tims Platzverweis hätte ich mir mehr Fingerspitzengefühl gewünscht. Wenn er es bei mir so empfindet, dass er mir Rot geben muss, dann ist das so.«

SC Peckeloh: Weber – Weinreich (70. Lenz), Wieland, Dieckmann, Ikeakhe – E. Mannek (80. Mehmeti), Schnadwinkel – T. Mannek, Weißen (61. Felsmann), Özdil (87. Colak) – Shabani.

Tore: 0:1 (36.) Yasin Köse trifft per Freistoß aus 17 Metern, weil SCP-Keeper Tom Weber zu früh spekuliert und an den platziert geschossen Ball in die Torwartecke nicht mehr herankommt. 1:1 (51.) Philipp Dieckmann bekommt nach einer Ecke den Ball von Daniel Schnadwinkel nochmals serviert und drückt die Kugel zwischen Torwart und Verteidiger hindurch. 2:1 (69.) Erik Mannek vollendet einen Peckeloher Ballgewinn nach gutem Pressing, als er frei vor Tormann Wittner die Nerven behält.

Bes. Vorkommnisse: Gelb-Rot für Tim Mannek (73./Zeitspiel), Rot für Co-Trainer Jan Fahrenwald (75./ Schiedsrichterbeleidigung).