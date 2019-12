Von Sören Voss

Dabei hatten die Gäste vor 450 Zuschauern in der Realschulhalle eigentlich einen Traumstart erwischt. SFL begann fokussiert, nach elf Minuten führte die Schmidtmeier-Crew im Stile eines echten Topteams 10:2. Die Deckung und Keeper Pascal Welge, der einen Siebenmeter und zwei Gegenstöße parierte, verrichteten einen tadellosen Job, für die mit Dominic Wehmeyer, Justus Clausing und Brian Weigang körperlich unterlegene TuS-Angriffsreihe gab es praktisch kein Durchkommen.

Doch nach einer Jöllenbecker Auszeit änderte sich das Bild radikal. TuS-Trainer Pierre Limberg brachte Nils-Frederik Grafen als neuen Torwart sowie den Ex-Hörster Luca Borutta am Kreis und ließ, was viel entscheidender war, jetzt deutlich offensicher decken. Loxtens Angreifer schmeckte diese Maßnahme gar nicht. Marian Stockmann, Simon Schulz und Jan Schröder verstrickten sich in viele Einzelaktionen, auch die eingewechselten Marlon Meyer und Max Schäper brachten nur wenig Besserung. Die Jöllenbecker kämpften sich Tor um Tor heran, Clausing besorgte das 11:13 (24.), schon vor der Pause schnupperten die Gastgeber am Ausgleich.

In der 40. Minute war es dann soweit: TuS-Torwart Grafen markierte das 19:19 (41.) und brachte die Halle zum Kochen. Loxten schien beim 29:26 (55.) den Sieg im Sack zu haben, brachte sich mit leichtsinnigen Ballverlusten aber wieder in Schwierigkeiten. Trotz Unterzahl (dritte Zeitstrafe gegen Julian Markworth/57.), trafen Daniel Bruelheide und Till Kraatz zum 29:30-Anschluss für den Tabellenvorletzten. Zwanzig Sekunden vor Schluss hatte Luca Borutta sogar die Chance zum Ausgleich. Er kam vom Kreis frei zum Wurf, doch der aus seinem Tor springende Pascal Welge parierte den Ball mit seinem linken Oberschenkel und sicherte damit Loxtens Zittersieg. Max Schäper setzte den Schlusspunkt.

Daten & Fakten

TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck: Weinholz, Grafen; Kraatz (2), Weigang (4), Clausing (9/8), Markworth, Kuethe, Wehmeyer (2), Borutta (2), Bruelheide (3), Heidemann (6).

SF Loxten: Welge, Possehl; Schäper (3), Menger (1), Stockmann (4), Harting, J. Patzelt (1), Harnacke (7), Weigel, N. Patzelt (2), Schulz (4/3), Meyer (5), Steinlechner, Schröder (4).

Stationen: 1:5, 2:9 (11.), 8:10 (24.), 12:13, 12:14 (HZ), 13:16, 19:19 (41.), 22:24, 25:25 (50.), 26:29 (55.), 29:30 (59.), 29:31.

Zuschauer: 450

Stimmen zum OWL-Duell

Luca Borutta (TuS 97): „Wir haben die erste Halbzeit verschlafen, haben uns dann aber super herangekämpft. Beim letzten Wurf kommt Calli wie ein Berserker herausgestürmt, ich hätte den Ball einfach flach werfen müssen.“

Dirk Schmidtmeier (SFL): „Wir hatten sie voll im Griff, danach war die Abwehr im Zentrum eine Katastrophe. Wir hatten das Glück des Tüchtigen, Jöllenbeck hatte einen Punkt verdient.“