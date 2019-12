Versmold (WB). Zunächst glaubte Jan Fahrenwald an einen schlechten Scherz. Doch was der Fußball-Obmann des SC Peckeloh gestern um 17.20 Uhr im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT erfuhr, ist die bittere Wahrheit für das erfolgreichste heimische Fußball-Team. Der Landesligist, der in den vergangenen sechs Jahren fünf Mal die Hallenmeisterschaft gewonnen hat und das große Zugpferd des Spektakels in der Versmolder Sparkassen-Arena ist, darf in diesem Jahr nicht am Masters teilnehmen.

„Der Kreisvorsitzende Markus Baumann ist für uns bisher nicht zu erreichen gewesen. Deshalb möchten wir die Entscheidung nicht kommentieren. Nur so viel: Bleibt es dabei, ist das ein trauriger Tag für den heimischen Fußball“, sagte Jan Fahrenwald später, und kündigte an, sich an den Verband zu wenden.

Während seiner Sitzung am Montag hatte der Kreisvorstand das Masters-Aus des SC Peckeloh beschlossen und die Nachricht dem Verein am Mittwochmittag über das elektronische Postfach zukommen lassen. In Bielefeld dürfen die beiden Vereine SuK Canlar und SV Roj nicht an Stadtmeisterschaften teilnehmen. Gegen diesen Beschluss können laut des Kreisvorsitzenden Markus Baumann keine Rechtsmittel eingelegt werden. Somit sei der Ausschluss des SCP beschlossene Sache. Dem Verein ist zum Verhängnis geworden, dass er in diesem Jahr in Sportgerichtsverfahren zu 1.000 Euro Bußgeld verurteilt worden ist. Konkret geht es um die Vorfälle beim Aufstiegsspiel der dritten Mannschaft im Juni, bei dem der Schiedsrichter laut Sportgerichtsurteil sexistisch beleidigt worden war. In den Teilnahmebestimmungen des Masters wurde festgelegt, dass Vereine, die zu mehr als 299 Euro Bußgeld verurteilt worden sind, von den Hallenmeisterschaften ausgeschlossen werden. Dabei handelt es sich nicht um Ordnungsgelder gegen Spieler, sondern um Bußgelder, die Vereine zum Beispiel für das Fehlverhalten ihrer Zuschauer zahlen müssen

Keine Ausnahme

Diese Teilnahmebestimmungen, die laut Baumann den Vereinen übermittelt worden sind, sind erst Anfang des Jahres festgelegt worden, nachdem es bei den Hallenmeisterschaften 2018 in Bielefeld zu Ausschreitungen gekommen war. „Uns ist bewusst, dass es mit dem SC Peckeloh das höchstspielende Team im Altkreis trifft, das zudem Zugpferd der Veranstaltung ist. Doch wenn wir solche Regeln aufstellen, können wir keine Ausnahme machen“, äußerte sich der Kreisvorsitzende gestern am Abend gegenüber dem Westfalen-Blatt.

Zeichen gegen Gewalt

Patrick Hartmann, der in seiner Funktion als Vorsitzender des Kreisfußball-Ausschusses ebenfalls dem Vorstand angehört, begründete, warum das Masters-Aus des SCP nicht schon nach dem Sportgerichtsurteil samt Bußgeld-Strafe verkündet worden ist: „Es handelt sich um eine Kann- und um keine Mussbestimmung.“ Mit anderen Worten: Der Ausschluss stand noch nicht nach dem Sportgerichtsurteil fest, sondern erst nach der Entscheidung des Kreisvorstandes am Montag. Hätte die Mehrheit in der Sitzung sich gegen einen Ausschluss des SCP ausgesprochen, hätte Peckeloh antreten und seinen Titel verteidigen dürfen. Zum Kreisvorstand zählen außer Baumann und Hartmann auch Philip Dräger (Kreis-Schiedsrichter-Ausschuss), Lutz Oberschelp (Kreiskassierer), Hans Keuch (Kreisjugend-Ausschuss), Petra Heiderstädt (Kreis-Leichtathletik-Ausschuss), Daniel Eikelmann (Vereins- und Kreisentwicklung) und Reiner Koller (Ehrenamtsbeauftragter).

Patrick Hartmann äußerte sich gestern Abend auf WB-Anfrage ebenfalls, warum der Vorstand den Ausschluss der drei Vereine beschlossen hat: „Wir wollen eine klare Kante gegen Gewalt zeigen, dazu gehört auch verbale Gewalt. Wir können keine Regeln aufstellen, die wir dann nicht umsetzen. Dann wären wir ein zahnloser Tiger. Unsere Entscheidung ist keine Returkutsche oder ähnliches gegen den SC Peckeloh. Wir haben uns mit der Entscheidung sehr schwer getan, müssen aber alle Vereine gleich behandeln.“

„751 Gespräche“

Am Abend machte die Nachricht vom Peckeloher Masters-Aus bei den SCP-Spielern und auch bei den anderen Vereinen im Altkreis die Runde. „Natürlich muss ein Verein auch für seine Zuschauer geradestehen. Doch ich persönlich kann die Entscheidung nicht nachvollziehen. Ohne Verwarnung oder Gelb gleich die Rote Karte zu zeigen, um in der Fußballer-Sprache zu bleiben, das ist harter Tobak“, sagte Steinhagens Vereinschef Andreas Wessels, der beim Masters statt eines gewohnt stimmungsvollen Finaltages nun halb leere Tribünen befürchtet.

Das Masters ist nicht nur für die Peckeloher Spieler, sondern für den ganzen Verein ein Höhepunkt des Fußballjahres. Auch die Fans fiebern dem Spektakel seit Wochen entgegen. Das Kontingent an Eintrittsbändchen war in wenigen Stunden ausverkauft. Daniel Schnadwinkel, der seit vielen Jahren für den SCP beim Masters aufläuft, glaubte gestern zunächst an einen Scherz: „Die lassen uns erst die Eintrittsbändchen kaufen, wofür einige sogar einen halben Tag frei genommen haben, und dann schließen sie uns aus. Das wirkt für mich wie eine Schikane, weil einige im Kreisvorstand anscheinend Probleme mit unserem Verein haben.“ Auch Peckelohs Coach Markus Kleine-Tebbe traf das Masters-Aus „völlig unvorbereitet. Ich bin völlig irritiert.“ Was für eine Tragweite die Entscheidung beim SCP und im Umfeld des Vereins hat, unterstreicht folgende Aussage des Trainers: „Ich habe in den letzten zwei Stunden gefühlt 751 Gespräche geführt. “