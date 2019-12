Von Stephan Arend

Versmold (WB). Der Masters-Ausschluss von Titelverteidiger SC Peckeloh (WB vom Donnerstag) hat hohe Wellen geschlagen. Grund war die Höhe eines gegen den Verein verhängten Bußgeldes aufgrund sexistischer Schiedsrichter-Beleidigungen im Relegationsspiel der dritten Mannschaft im Juni. Sogar Versmolds Bürgermeister Michael Meyer-Hermann schaltete sich zwischenzeitlich mit einer Mail an den Kreisvorstand ein. Einen Tag später die Rolle rückwärts. Der SCP darf teilnehmen, der heimische Fußball-Höhepunkt des Jahres findet in seiner gewohnten Form vor stimmungsvoller Kulisse in der Versmolder Sparkassen-Arena statt.

Kommentar Den SC Peckeloh nun doch beim Masters starten zu lassen, ist die richtige Entscheidung. Der Beschluss kam Wochen, vielleicht sogar Monate zu spät und traf auch deshalb Unbeteiligte. Doch so dilettantisch die Umsetzung und so schwach die Informationspolitik des Kreisvorstandes auch waren: Es lohnt sich, die Strafe an sich differenziert zu betrachten – ganz ohne „Masters-Emotionen“. Immer wenn Schiedsrichter attackiert werden, geht zurecht ein Aufschrei durch dieses Land. Es herrscht Einigkeit: Nur Strafen, die wirklich weh tun, schrecken auch ab. Ein Masters-Ausschluss tut richtig weh. Hoffentlich ziehen jene Peckeloher, die in der Relegation den Schiedsrichter aufs Übelste beleidigt haben, die richtigen Schlüsse und lassen sich nie wieder zu solchen Entgleisungen hinreißen. Stephan Arend

„Es besteht weiterhin die einhellige Meinung, dass die Nichtzulassung zu den Hallenturnieren unter Berücksichtigung der Vorkommnisse und der daraus resultierenden rechtskräftigen Sportgerichtsurteile zu Recht erfolgte. Da jedoch bezüglich des Zeitpunktes der Vorstandsentscheidung innerhalb der FLVW-Gremien unterschiedliche Ansichten bestehen und eine endgültige Klärung bis zum Turnierbeginn nicht mehr möglich ist, hat der Kreisvorstand seinen Ursprungsbeschluss aufgehoben“, teilte der Kreisvorsitzende Markus Baumann am Donnerstagabend mit. Auch der Ausschluss von SuK Canlar und SV Roj von den Bielefelder Stadtmeisterschaften ist zurückgenommen worden.

Der Kreisvorstand hätte dem Verein die Gelegenheit geben müssen, Rechtsmittel einzulegen, hätte die Anmeldung nur unter Vorbehalt annehmen dürfen und den SCP auch nicht zur Auslosung einladen dürfen, wenn ein Turnierausschluss droht. Diese Rechtsauffassung hatte Georg Schierholz, Vorsitzender des Verbandssportgerichts, dem Kreisvorsitzenden Markus Baumann nach WB-Informationen Donnerstag mitgeteilt. Um diese erwähnten Punkte nach einem möglichen Peckeloher Einspruch in einer Sportgerichtsverhandlung noch vor Beginn des Turniers zu klären, hätte die Zeit gefehlt.

Patrick Hartmann, Vorsitzender des Kreisfußball-Ausschusses, räumte zudem im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT Fehler ein: „Ich persönlich finde: Die Umsetzung unseres Entschlusses, den SC Peckeloh vom Masters auszuschließen, war handwerklich mangelhaft. Dazu stehe ich. Wir müssen uns nun dem Sturm stellen und in Zukunft für mehr Transparenz sorgen. Unser Ansatz bleibt aber, sportliche Gerechtigkeit wenn nötig mit harten Mitteln herzustellen.“

Größter Kritikpunkt – auch fast aller am Masters beteiligter Vereine – war der Zeitpunkt des Beschlusses und die Informationspolitik des Kreisvorstandes. „Die Strafe an sich wäre verdient gewesen. Wenn ein Schiedsrichter in dieser Form behandelt wird, darf man sich nicht beschweren. Den Ausschluss aber erst eine Woche vor dem Masters bekannt zu geben, das ist nicht nachvollziehbar. Man muss auch erst miteinander sprechen, bevor man solche Raketen abschießt“, sagte zum Beispiel Spvg. Versmolds Sportlicher Leiter Björn Dreß.

Gerade Ausrichter SG Oesterweg hätte der SCP-Ausschluss wegen fehlender Einnahmen hart getroffen. Deshalb gab es bei den Peckeloher Nachbarn Versmold und Oesterweg zwischenzeitlich sogar Überlegungen, das Hallenspektakel aus Solidarität mit dem SC Peckeloh zu boykottieren.

Jan Fahrenwald, Fußballobmann des SCP, zeigte sich nach den wohl nervenaufreibendsten 24 Stunden seiner Amtszeit vor allem erleichtert: „Wir alle freuen uns unendlich. Natürlich ist uns das Fehlverhalten gegenüber dem Schiedsrichter bewusst. Das geht nicht. Beim Masters können unsere Fans nun beweisen, dass sie fair zu den Schiedsrichtern und anderen Teams sind.“