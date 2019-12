Johnny Dähne will am Freitag im Derby mit der TSG Altenhagen/Bielefeld den Rückstand auf Loxten auf einen Punkt verkürzen. Foto: Sören Voss

Von Stephan Arend

Werther. Handball-Oberligist SF Loxten tritt Freitag in der Seidensticker Halle zum Verfolgerduell bei TSG Altenhagen/Heepen an (Anwurf: 20 Uhr). Im Tor der Gastgeber will der Wertheraner Johnny Dähne den Fröschen einen Strich durch die Rechnung machen.

Der 37-Jährige blickt auf lange Jahre als Keeper zurück, hat nach seiner Jugendzeit beim TVW unter anderem schon einmal bei der TSG gespielt, beim TuS Spenge Zweitliga-Erfahrung gesammelt und stand zuletzt bei der TSG Harsewinkel zwischen den Pfosten. Im WB-Interview äußert sich Dähne zu seiner Zukunft, den Aufstiegschancen und der Loxtener Perspektive.

Es pusht Johnny Dähne, wenn Tochter Leni und Ehefrau Meike auf der Tribüne sitzen Es pusht Johnny Dähne, wenn Tochter Leni und Ehefrau Meike auf der Tribüne sitzen

Gab es in den letzten Tagen Kontakt zu Loxtens Torwart Pascal Welge?

Johnny Dähne: Ja, wir haben erst letzten Freitag telefoniert. Ich habe mit ihm vier Jahre bei der TSG zusammengespielt. Wir waren ein super Gespann, haben uns sportlich gut ergänzt und sind menschlich prima miteinander ausgekommen. Ich würde sagen, einer meiner besten Gespannpartner.

Pascal Welge hat dem WESTFALEN-BLATT gesagt, dass Loxten aktuell zurecht vor der TSG steht. Liegt er da richtig?

Dähne: Habe ich auch gelesen und Montag mit ihm unter anderem wegen dieses Berichts per WhatsApp getickert. Allein wegen der Tabelle kann man es nicht abstreiten, dass es Loxten bisher besser gemacht hat als wir. Die sind deutlich eingespielter, was sich vor allem im Angriff bemerkbar macht und im Torverhältnis widerspiegelt. Da haben wir noch Luft nach oben, während unsere Abwehr super steht. Ich erwarte am Freitag ein temporeiches Spiel vor mehr als 1.000 Zuschauern und glaube, dass wir knapp gewinnen. Mein Tipp lautet 30:29.

Die TSG hat eine Geschäftsstelle, beschäftigt zwei Mitarbeiter. Heimspiele werden als Event mit Feuerfontänen und LED-Banden präsentiert. Empfindet man als Spieler Druck, weil auch sportlich der nächste Schritt längst überfällig ist?

Dähne: Ich empfinde es als positiven Antrieb, dass die TSG nach oben will. Deshalb habe ich mich im Sommer ja auch dafür entschieden, noch einmal zu wechseln, um bei der Umsetzung des Ziels dabei zu sein. Und ich persönlich finde es sympathisch, wenn man seine Saisonziele klar formuliert. Allerdings ist im Sport nicht alles 100 Prozent planbar. Deshalb ist das Konzept ja auch mittel- bis langfristig ausgelegt.

Hamm II hat noch keinen Zähler abgegeben, Loxten auch nur zwei. Ist ein Aufstieg der TSG bei aktuell schon fünf Minuspunkten überhaupt noch realistisch?

Dähne: Die Hinrunde ist ja noch nicht einmal vorbei. Egal in welcher Liga: Ich habe es schon oft erlebt, dass Mannschaften einen großen Punkterückstand aufgeholt haben. Viel wird aber natürlich davon abhängen, ob wir Freitag unseren Rückstand auf Loxten auf einen Punkt verkürzen oder Loxten den Vorsprung weiter ausbaut.

Und vielleicht verzichtet Hamm II ja am Ende auf den Aufstieg...

Dähne: Es wird immer viel geredet, zum Beispiel, dass Hamm II nur dann den Platz in der 3. Liga annimmt, wenn auch die erste Mannschaft aufsteigt. Doch darauf sollte man nicht viel geben und sich schon gar nicht darauf verlassen. Hamm hat in den letzten Wochen teilweise nach 50 Minuten zurückgelegen. Das zeigt einerseits, dass die Mannschaft vielleicht doch nicht alles überragend ist. Andererseits ist es aber eine große Qualität, solche Spiele regelmäßig zu drehen.

Wie kommt es eigentlich bei Loxtens Gegnern an, wenn sie in der Sparkassen-Arena das riesige 2.000.000-Plakat der Klaus-Peter-Reinert-Stiftung sehen?

Dähne: Wie das Plakat, das man ja auch auf den Videos gut sieht, bei den Gegnern ankommt, darüber habe ich bisher noch nie nachgedacht. Bei uns ist das auf jeden Fall kein Thema. Viel wichtiger ist doch, dass in Loxten mit den Erträgen aus der Stiftung gut gearbeitet wird und sich die Mannschaft stetig steigert – und das auch schon, bevor die Stiftung gegründet worden ist.

Dass Loxten kurz- oder mittelfristig in die 3. Liga will, das ist kein Geheimnis. Aber wann erreicht ein „Dorfverein“ wie die Sportfreunde seine Grenze?

Dähne: Warum sollte für einen Verein wie Loxten die 3. Liga die Grenze sein? Bestes Beispiel ist der TuS Ferndorf, der jahrelang in der Oberliga gespielt hat, sich aber mittlerweile vor allem dank der Unterstützung des Großsponsors Krombacher in der 2. Bundesliga etabliert hat. Das ist ein Weg, den auch Loxten gehen könnte. Allerdings dürfte es oberhalb der Oberliga kaum möglich sein, mit einer „Altkreisauswahl“ auf Dauer zu bestehen.

Steht im Sommer definitiv die Rückkehr zum Stammverein TV Werther an – so wie es vor dem kurzfristigen Angebot der TSG eigentlich schon in diesem Jahr geplant war?

Dähne: Ich verfolge genau, was in Werther passiert. Ich freue mich für die Jungs, mit denen ich zusammen die Vorbereitung bestritten habe, dass sie eine starke Saison spielen. Ich habe auch einen engen Kontakt zu Trainer Carsten Gahlmann. Ich weiß noch nicht, wo ich nächste Saison spiele. Ich will mich auf jeden Fall nicht als Spieler aufdrängen. Die Torhüter machen ja einen guten Job. In Werther gibt es aber auch andere Dinge zu tun. Ich denke da zum Beispiel ans Torwarttraining und an die Sponsoren-Akquise. Und auch mit der TSG wird es kurzfristig noch ein Gespräch geben.

Ist Tochter Leni schon bei den Spielen dabei und feuert den Papa an?

Dähne: Leni ist jetzt 23 Monate alt. Wenn ich meine Sporttasche packe, weiß sie genau, was das bedeutet. Sie freut sich und sagt „Papa Handball“. Bei den Spielen sitzt sie oft auf der Tribüne und fängt schon an, rhythmisch zu klatschen. Für mich ist es jetzt ein ganz anderes Gefühl zu spielen, wenn meine Frau und meine Tochter dabei sind. Ich würde es als zusätzliche positive Anspannung beschreiben, die pusht und meine Leistung vielleicht um fünf Prozent verbessert.

Ein Blick in die Handball-Glaskugel: Was macht Johnny Dähne in zehn Jahren?

Dähne: Ich habe früher auf dem Gymnasium den Schüleraustausch nach Frankreich oder England immer abgelehnt, weil zu dieser Zeit Aufstiegsspiele waren. Und Handball ist noch immer ein wichtiger Teil meines Lebens, der mich auch als Mensch geprägt hat. Allerdings werde ich – bei allem Respekt – wohl nicht wie Mecki Löwenstein noch mit Ende 50 im Tor stehen (schmunzelt). Torwarttraining macht mir großen Spaß. Ich könnte mir vorstellen, noch die ein oder andere Lizenz zu machen und junge Talente voranzubringen

.