Von Gunnar Feicht und Sören Voss

Versmold-Loxten (WB). Zweites Topspiel, zweite hauchdünne Niederlage: Nach schwacher erster Halbzeit und großem Kampf in der zweiten Hälfte hat Handball-Oberligist SF Loxten bei der TSG AH Bielefeld 24:25 (9:14) verloren. Der erst für den Schlussspurt eingewechselte Keeper Johnny Dähne verhinderte gegen Max Schäper & Co. in der Endphase die Wende zugunsten der Gäste, die in Marco Possehl ihren Besten ebenfalls zwischen den Pfosten hatten.