Dirk Schmidtmeier (Mitte) wird in der kommenden Saison Trainer beim derzeitigen Loxtener Konkurrenten ASV Hamm II. Foto: Sören Voss

Versmold-Loxten (WB/guf). Heimspiel gegen einen Neuling aus dem Oberliga-Mittelfeld: Aufgaben wie die aktuelle Partie haben SF Loxtens Handballer in der bisherigen Saison ohne Punktverlust gelöst. Der Auftritt gegen CVJM Rödinghausen (Samstag, 18 Uhr) steht für den Tabellenzweiten aber unter besonderer Beobachtung: In dieser Woche hat SFL-Trainer Dirk Schmidtmeier für die kommende Saison einen Vertrag bei Spitzenreiter ASV Hamm II unterzeichnet – Loxtens großem Rivalen im Kampf um den Aufstieg.

Ergibt sich daraus ein Interessenskonflikt für den Coach, der in Loxten am Saisonende bekanntlich die Bank für Michael Boy räumen muss? Keineswegs, versichert Schmidtmeier: „Aus meiner Sicht ist das ganz unproblematisch: Ich habe für Loxten bisher ordentlich gearbeitet und werde das bis zum Vertragsende mit vollem Einsatz auch weiter tun.“ Die Hammer Zweitliga-Reserve würde einen Aufstieg wahrnehmen, er sei aber kein Muss: „Dort geht es vor allem darum, Talente für die erste Mannschaft weiter zu entwickeln. Das reizt mich an der Aufgabe. Außerdem fahre ich künftig nur noch 15 Minuten von zuhause zur Halle, jetzt sind es gute 40. Die Spielklasse ist für ASV II letztlich nicht ausschlaggebend.“

In der vergangenen Woche sei Christof Reichenberger, Hamms Sportlicher Leiter für den Zweitliga-Unterbau, auf ihn zugekommen und habe ihm ein Angebot unterbreitet. Denn mit dem bisherigen Erfolgscoach Christian Feldmann endet die Zusammenarbeit wegen der fehlenden Trainerlizenz zum Saisonende. Reichenberger ist ein langjähriger Kumpel Schmidtmeiers, die Konstellation passt. Auch Loxten Vorsitzender Andy Evers hat „kein Problem mit der Entscheidung“: „Schmidti macht weiterhin einen guten Job und genießt unser vollstes Vertrauen. Ich weiß, dass das auch für sein Verhältnis zur Mannschaft gilt.“

Die wird sich gegen CVJM Rödinghausen (12:16 Punkte) strecken müssen, damit der Vier-Punkte-Rückstand auf Hamm II nicht anwächst: „Rödinghausen ist extrem kampfstark, kommt über eine gute Deckungsarbeit und geht vorne furchtlos in die Zweikämpfe. Ich habe schon vor unserem Hinspielsieg gesagt, dass sich dagegen noch einige schwer tun.“ Dirk Schmidtmeier sollte recht behalten, wie das 24:24 des CVJM gegen TSG AH Bielefeld und das knappe 28:31 gegen Hamm belegen. Für Loxten wird es zudem personell eng: Neben Nils Patzelt und Philipp Harnacke fehlen Max Schäper (Schulter) und wahrscheinlich Marian Stockmann (Adduktoren). Dafür helfen Kim Dreger und Marvin Wernecke aus.

Bei TSG Bielefelds Rückraumschütze Maximilian Schüttemeyer (67 Feldtore in dieser Saison) ist eine alte Schulterverletzung wieder aufgebrochen. Nach einer MRT-Untersuchung geht TSG-Geschäftsführer Christian Sprdlik davon aus, „dass wir den Rest der Saison auf ihn verzichten müssen“.