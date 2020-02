Versmold-Loxten (WB/guf). Vor drei Wochen gewann SF Loxten das schwere Nachholspiel in Gladbeck 30:27, hatte den VfL in der Tabelle der Handball-Oberliga um fünf Minuspunkte distanziert und sich als ärgster Verfolger des Spitzenreiters etabliert. Vor dem Rückspiel an diesem Samstag (18 Uhr) in Versmold reisen indes plötzlich die Gäste aus dem Ruhrpott als Favorit an: Sie haben vor Wochenfrist dem Primus Hamm II die erste Niederlage beigebracht und Torjäger Max Krönung wieder dabei, die Loxtener hingegen verloren ihr Pokalspiel in Langenfeld klar und danach beim 24:24 den ersten Heimpunkt gegen Rödinghausen.