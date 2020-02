Versmold-Loxten (WB/guf). In der Sparkassen-Arena von Porta Westfalica-Möllbergen haben die Sportfreunde Loxten am 23. November 2019 den nominell größten Erfolg der Vereinsgeschichte gefeiert. Verglichen mit den zwei unspektakulären Siegen in der Endrunde um den Westfalenpokal wäre ein Erfolg im Oberliga-Punktspiel an diesem Samstag jedoch sportlich höher einzuschätzen. Denn die Personalnot beim Tabellenzweiten hat sich eher noch verschärft.