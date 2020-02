Denn TuS Möllbergen zeigte in eigener Halle, dass er zu Recht mit 18 Pluspunkten in der oberen Tabellenhälfte rangiert. „Die haben eine gute Mannschaft und uns alles abverlangt“, sagte Schmidtmeier. Sein Team schien die Partie beim 10:7 in den Griff zu bekommen und setzte sich sogar auf 17:12 ab. Aber dann schaltete der TuS auf 4-2-Abwehr mit offensiver Deckung gegen Simon Schulz und Jan Schröder um, provozierte damit technische Fehler und profitierte halbzeitübergreifend mit einem 7:1-Lauf davon. Beim 19:18 führte Möllbergen das erste Mal seit dem 4:3. Loxtens Versuch, nach der Pause mit dem siebten Feldspieler neue Akzente zu setzen, scheiterte. Ohne das verletzte Rückraumtrio Harnacke/Schäper/Stockmann musste sich Marlon Meyer in zahllosen Zweikämpfen aufreiben. Zum Glück hatte Rechtsaußen Max Harnacke einen Sahnetag erwischt, Jan Schröder traf in wichtigen Phasen, Simon Schulz verwandelte alle Siebenmeter. Trotzdem wurde aus einem 23:20-Plus wieder ein Remis. Dann setzte sich die größere Willensstärke durch: Kim Harting kam trotz Knieverletzung, stabilisierte die Deckung, die auch dank Torwart Marco Possehl (16 Paraden) in den letzten neun Minuten kein Gegentor mehr zuließ.

SF Loxten: Possehl, Welge (nur bei 7m); Menger (1), Pidun (n.e.), Harting, J. Patzelt, Harnacke (11), Weigel, Schulz (9/6), Meyer (1), Steinlechner, Schröder (8).

Tore für Möllbergen: Altvater (6/4), Berg, Camen, Halstenberg (je 4), Baumgart, Richter (je 3), Fischedick (2).

Zeitstrafen: 4:4. Siebenmeter: TuS 4/7 - SFL 6/6. Stationen: 0:1, 4:3, 7:7 (12.), 7:11 (17.), 11:14, 12:17 (26.), 16:18 (HZ), 18:18, 19:18 (35.), 20:21, 20:23 (40.), 24:24 (48.), 26:26 (51.), 26:28 (53.), 26:30 (59.).

So geht’s weiter: Sa., 29. Februar, 18 Uhr FC Schalke 04 (H).